Sejm przyjął ustawę gwarantującą osobom, które ukończyły setny rok życia, comiesięczne świadczenie w wysokości przekraczającej 6,2 tysiąca złotych. To dodatkowe wynagrodzenie będzie przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Oto szczegóły.

Nowe przepisy dotyczące świadczenia honorowego przewidują wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 6246,13 zł brutto dla wszystkich osób, które ukończyły setny rok życia. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana, podobnie jak emerytury, począwszy od marca 2025 roku. Warunkiem otrzymania świadczenia jest osiągnięcie wieku 100 lat, bez względu na wysokość dotychczasowych dochodów emerytalnych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie honorowe?

Osoby pobierające już emeryturę nie będą musiały podejmować żadnych dodatkowych czynności, aby otrzymać świadczenie honorowe. Natomiast osoby, które nie pobierały dotychczas świadczeń z ZUS, będą zobowiązane złożyć wniosek o emeryturę honorową. Świadczenie w wysokości ponad 6,2 tys. zł przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który ukończył setny rok życia. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku.

Dla kogo emerytura honorowa? Kto może otrzymać emeryturę honorową?

Emerytura honorowa, przyznawana wyłącznie stulatkom, jest najwyższym dodatkowym świadczeniem emerytalnym w Polsce. To wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które osiągnęły tak sędziwy wiek. Osoby, które ukończyły lub ukończą 100 lat w latach 2024-2025, mogą liczyć na comiesięczny dodatek do emerytury w wysokości 6246,13 zł brutto. Dotyczy to roczników 1924 (urodzeni od 1 marca) oraz 1925 (urodzeni do 28 lutego). Świadczenie to jest przyznawane dożywotnio.

Zmiany w emeryturze honorowej w 2024 roku. Kwota świadczenia

Wysokość emerytury honorowej jest corocznie podwyższana w wyniku waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji za marzec 2024 roku, wynoszący 12,12 proc., spowodował znaczący wzrost kwoty tego świadczenia. Nastąpiła podwyżka o 705,88 złotych, co przełożyło się na wzrost miesięcznej kwoty z 5540,25 złotych do 6246,13 zł.

Ustawa o emeryturze honorowej

Wcześniej emerytura honorowa była przyznawana na specjalnych zasadach, decyzją urzędników. Teraz prawo ma to zmienić – emerytura będzie przysługiwać na mocy ustawy, czyli dla wszystkich spełniających określone warunki. Projekt ustawy o świadczeniu honorowym dla stulatków uzyskał duże poparcie w Sejmie. Za głosowało 408 posłów, przeciw było jedynie 16. Nowe przepisy obejmą około 6 tysięcy osób w Polsce. Według prognoz statystycznych i demograficznych stulatków z roku na rok powinno przybywać.

