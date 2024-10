Wysoka inflacja znacząco obniża wartość emerytur, które w 2024 roku średnio wynoszą 3500 złotych brutto. Kwota ta, znacznie niższa od minimalnego wynagrodzenia, utrudnia seniorom utrzymanie dotychczasowego standardu życia. Warto rozważyć dostępne możliwości zwiększenia świadczenia emerytalnego.

Ponowne przeliczenie emerytury

Emeryci mają prawo do corocznego wnioskowania o ponowne obliczenie wysokości świadczenia emerytalnego. Warunkiem podwyższenia emerytury jest przedłożenie dokumentów potwierdzających dodatkowe okresy składkowe lub zarobki. Szczególnie korzystne są takie wnioski dla osób, które po przejściu na emeryturę kontynuowały pracę i opłacały składki emerytalne.

Ponowne przeliczenie emerytury stanowi również szansę dla osób, które podczas pierwszego wnioskowania nie przedstawiły pełnej dokumentacji potwierdzającej przebieg ich kariery zawodowej. Dodatkowo, kobiety, które przed 1999 rokiem zajmowały się wychowaniem dzieci, mogą zwiększyć swoją emeryturę o okres do sześciu lat opieki nad dzieckiem.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Złożenie wniosku o ponowne obliczenie emerytury jest niezbędnym, lecz niewystarczającym warunkiem uzyskania wyższego świadczenia. Aby podwyższyć emeryturę, konieczne jest dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających okresy składkowe, które nie zostały uwzględnione w poprzednich rozliczeniach. Podstawą do ponownego ustalenia wysokości emerytury jest wypełniony wniosek ERPO, dostępny na stronie ZUS. Dokumenty można złożyć osobiście lub upoważnić do tego inną osobę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość emerytury nie może ulec obniżeniu w wyniku ponownego przeliczenia.

Dokumenty, które mogą wpłynąć na wysokość emerytury

Brakujące dokumenty potwierdzające okresy składkowe można uzupełnić w dowolnym momencie, składając odpowiedni wniosek. Do takich dokumentów zalicza się między innymi świadectwa pracy, umowy o pracę, listy płac oraz dokumenty wojskowe i osobiste zawierające informacje o zatrudnieniu. Należy jednak pamiętać, że wnioski o ponowne przeliczenie emerytury można składać nie częściej niż raz w roku.

Dodatki, które pomogą zwiększyć emeryturę

Osoby, które ukończyły 75 lat, nabywają automatyczne prawo do dodatku pielęgnacyjnego bez konieczności składania wniosku. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 75. roku życia, mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny pod warunkiem spełnienia kryterium całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, potwierdzonego orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

Osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą liczyć na dodatek za pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Aby otrzymać dodatek, niezbędne jest złożenie wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonywanie pracy w szczególnych warunkach (np. na wysokości, w środowisku ekstremalnym, w kontakcie z substancjami toksycznymi). Wysokość dodatku ustalana jest indywidualnie przez ZUS na podstawie przedstawionych dokumentów.

ZUS ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o przeliczenie emerytury w ciągu 60 dni. W przypadku pozytywnej decyzji nowa, wyższa emerytura będzie wypłacana od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Jeżeli ZUS wyda decyzję w ostatnim możliwym terminie, czyli po dwóch miesiącach, różnica między dotychczasową a nową emeryturą zostanie wypłacona jednorazowo wraz z kolejnym świadczeniem.