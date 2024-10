Nowe regulacje prawne dotyczące świadczeń rodzinnych i opiekuńczych zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw i weszły w życie. Jednak aktualizacja wysokości tych świadczeń będzie miała zastosowanie od 1 listopada 2024 roku. Oto szczegóły.

15 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie precyzujące nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wysokość tych świadczeń, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość świadczenia rodzicielskiego pozostaje bez zmian na poziomie 1000 złotych miesięcznie. Należy podkreślić, że jest to kwota netto i nie jest uzależniona od dochodów rodziny.

Czym jest świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie to wsparcie finansowe, które przysługuje rodzicom lub opiekunom faktycznym dziecka w pierwszych latach jego życia. Jest to forma pomocy państwa mająca na celu wsparcie finansowe rodzin w okresie, gdy narodziny dziecka wiążą się z dodatkowymi wydatkami.

Dla kogo świadczenie rodzicielskie 2024?

Świadczenie rodzicielskie skierowane jest przede wszystkim do osób opiekujących się dzieckiem, które z uwagi na swoją sytuację zawodową nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to między innymi osób bezrobotnych, studentów oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia.

Świadczenie przysługuje:

rodzicowi dziecka;

osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem do 14. roku życia, która wystąpiła o jego przysposobienie;

rodzinie zastępczej niezawodowej opiekującej się dzieckiem do 7. roku życia lub do 10. roku życia, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny;

przysposabiającemu dziecko do 14. roku życia.

Ojciec dziecka nabywa prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku:

skrócenia okresu pobierania świadczenia przez matkę po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni tego świadczenia;

śmierci matki dziecka;

porzucenia dziecka przez matkę.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie rodzicielskie i ile wynosi?

Od 1 listopada 2024 roku świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 złotych miesięcznie. Kwota ta jest niezależna od dochodów rodziny i nie podlega opodatkowaniu. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez:

52 tygodnie w przypadku urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka,

65 tygodni w przypadku urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dwójki dzieci,

67 tygodni w przypadku urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką trójki dzieci,

69 tygodni w przypadku urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką czwórki dzieci,

71 tygodni w przypadku urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Co określa projekt ustawy?

Projekt proponuje następujące zmiany w wysokości świadczeń rodzinnych i kryteriach dochodowych:

Kryteria dochodowe

Dla rodzin bez dziecka niepełnosprawnego – 674 zł na osobę w rodzinie.

na osobę w rodzinie. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł na osobę w rodzinie.

na osobę w rodzinie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:1922 zł.

Wysokość świadczeń

Dziecko do 5. roku życia: 95 zł/miesiąc .

. Dziecko powyżej 5. roku życia, do 18. roku życia: 124 zł/miesiąc .

. Dziecko powyżej 18. roku życia, do 24. roku życia: 135 zł/miesiąc .

. Z tytułu urodzenia się dziecka: 1000 zł .

. Z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego: 400 zł/miesiąc .

. Z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł/miesiąc na dziecko, maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci.

na dziecko, maksymalnie na wszystkie dzieci. Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95 zł/miesiąc na trzecie i kolejne dzieci.

na trzecie i kolejne dzieci. Dziecko do 5. roku życia: 90 zł/miesiąc .

. Dziecko powyżej 5. roku życia, do 24. roku życia: 110 zł/miesiąc .

. Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł/dziecko .

. Zamieszkanie w miejscowości, gdzie jest szkoła: 113 zł/miesiąc .

. Dojazd do szkoły: 69 zł/miesiąc .

. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 1000 zł .

. Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł/miesiąc .

. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 620 zł/miesiąc .

. Świadczenie rodzicielskie: 1000 zł/miesiąc .

. Zasiłek dla opiekuna:620 zł/miesiąc.

