11 listopada 2025 dla niektórych osób może być dniem pracującym. W tych przypadkach praca może być wykonywana w święto

W Polsce niedziele i święta ustawowo uznane są za dni wolne od pracy. Jednak Kodeks pracy, w szczególności art. 151(10), przewiduje możliwość wykonywania pracy w te dni w ściśle określonych przypadkach. Praca w święto, zgodnie z definicją zawartą w przepisach, oznacza wykonywanie obowiązków służbowych w okresie od godziny 6:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Za taką pracę pracownikowi przysługuje odpowiednia rekompensata, najczęściej w formie dnia wolnego lub dodatku finansowego.

Dni wolne od pracy (święta) w Polsce

Ustawodawca, w ustawie o dniach wolnych, w sposób precyzyjny określił okresy, w których pracownik jest zwolniony z obowiązku wykonywania pracy. Dni wolne od pracy w Polsce to:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkanocy,

drugi dzień Wielkanocy,

1 maja – Święto Pracy,

3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

Boże Ciało,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Święto Niepodległości,

24 grudnia - Wigilia,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kodeks pracy definiuje pracę w niedzielę i święto jako wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach od 6:00 danego dnia do 6:00 dnia następnego, chyba że pracodawca określi inaczej.

W jakich przypadkach praca może być wykonywana w święto? Oto lista

Artykuł 151(10) Kodeksu pracy określa sytuacje, w których dopuszczalne jest wykonywanie pracy w niedziele i święta, mimo że są to zazwyczaj dni wolne od pracy.Oto szczegółowy wykaz takich sytuacji:

Akcje ratownicze, usuwanie awarii, ochrona życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

Praca w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych.

Pilnowanie mienia i ochrona osób.

Praca w ruchu ciągłym (np. w zakładach produkcyjnych, gdzie procesy nie mogą być przerwane).

Praca zmianowa.

Niezbędne remonty.

Transport i komunikacja.

Rolnictwo i hodowla.

Zakłady świadczące usługi dla ludności (np. sklepy, poczta).

Gastronomia.

Hotelarstwo.

Gospodarka komunalna.

Zakłady opieki zdrowotnej.

Pomoc społeczna.

Kultura, oświata, turystyka i wypoczynek.

Pracownicy zatrudnieni wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Usługi świadczone drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną, jeśli w kraju odbiorcy usługi dni te są dniami pracy.

Kodeks pracy przewiduje możliwość organizowania pracy w niedziele i święta w określonych, ściśle wskazanych sytuacjach.

Jaka rekompensata należy się za pracę w święta?

Za pracę świadczoną w święto pracownikowi przysługuje ekwiwalent w postaci dodatkowego dnia wolnego, który pracodawca obowiązany jest udzielić w ramach okresu rozliczeniowego. W sytuacji, gdy udzielenie takiego dnia wolnego nie jest możliwe, pracownikowi przysługuje dodatek wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy w święto.

Pracownikowi, który przekroczy ośmiogodzinny wymiar czasu pracy w święto, przysługuje, oprócz dnia wolnego, dodatkowa rekompensata za godziny nadliczbowe, która może przybrać formę dodatku finansowego w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy przekraczającą wymiar czasu pracy.