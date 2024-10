Kiedy przejść na emeryturę? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które zbliżają się do 60. roku życia (kobiety) lub 65. roku życia (mężczyźni). Choć wiek emerytalny w Polsce jest ustawowo określony, to decyzja o przejściu na emeryturę w 2025 roku nie jest łatwa. Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę? Oto szczegóły.

ZUS co roku, w czerwcu, podwyższa wartość składek emerytalnych zgromadzonych na indywidualnych kontach. To oznacza, że nasze oszczędności na emeryturę automatycznie rosną. W 2025 roku osoby, które urodzą się do 31 maja, mają szansę skorzystać z tej podwyżki i złożyć wniosek o emeryturę po waloryzacji, otrzymując w ten sposób wyższe świadczenie. Z uwagi na powyższe, osobom planującym przejście na emeryturę w 2025 roku zaleca się rozważenie odłożenia tej decyzji do czerwca. Szczególnie korzystne może to być dla osób, które urodziły się w drugiej połowie roku.

Kiedy przejść na emeryturę w 2025 roku?

Należy pamiętać, że wniosek o emeryturę można złożyć najwcześniej na miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Złożenie wniosku wcześniej skutkuje jego odrzuceniem, co wymaga ponownej procedury. Warunkiem koniecznym do nabycia prawa do emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy. Umowę o pracę należy rozwiązać najpóźniej na dwa dni przed końcem miesiąca, a wniosek o emeryturę złożyć do końca tego samego miesiąca wraz ze świadectwem pracy. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne pobieranie wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy i świadczenia emerytalnego.

Decyzja o przejściu na emeryturę w 2025 roku jest indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak data urodzenia, moment rozwiązania stosunku pracy czy długość okresu składkowego. Warto pamiętać, że coroczna waloryzacja składek emerytalnych w czerwcu może wpłynąć na wysokość świadczenia. Osoby urodzone do 31 maja mogą zyskać, odkładając złożenie wniosku o emeryturę do tego miesiąca.

Chcąc przejść na emeryturę, warto pamiętać o ważnej zasadzie: wniosek należy złożyć dopiero po swoich urodzinach, czyli w miesiącu, w którym osiągamy wiek emerytalny. Złożenie wniosku wcześniej, np. kilka miesięcy przed urodzinami, nie ma sensu, ponieważ zostanie odrzucony.

Warto poczekać z wnioskiem do lipca

Osoby składające wniosek o emeryturę w marcu 2025 roku nie będą objęte najbliższą waloryzacją, jednak otrzymają trzynastą emeryturę. Składanie wniosku w kwietniu, maju lub czerwcu nie jest zalecane ze względu na potencjalnie niższe świadczenia. Optymalnym terminem na złożenie wniosku jest lipiec.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest coroczna waloryzacja składek i kapitału początkowego, przeprowadzana zawsze w czerwcu. Mechanizm ten polega na podwyższaniu o ustalony wskaźnik wartości zgromadzonych na koncie emerytalnym, co zabezpiecza oszczędności przed utratą wartości w czasie. Osoby, które zdecydowały się na złożenie wniosku w lipcu, mogły liczyć na wyższe świadczenie emerytalne, nawet o 300-400 złotych.

Ponadto osoby składające wniosek o emeryturę w połowie roku mogą również ubiegać się o czternastą emeryturę. Przy założeniu, że przepisy nie ulegną zmianie, świadczenie to w pełnej wysokości minimalnej emerytury będzie przysługiwało osobom, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Niestety, termin wypłaty czternastek w 2025 roku jest jeszcze niepewny. Rząd ma czas na decyzję do końca października przyszłego roku.

Odprawa emerytalna

Każdemu pracownikowi kończącemu aktywność zawodową i przechodzącemu na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa emerytalna. Jest to dodatkowe świadczenie finansowe, które może znacząco poprawić sytuację materialną w początkowym okresie emerytury. Warto zaznaczyć, że ZUS, obliczając wysokość emerytury, bierze pod uwagę tablice długości życia opracowane przez GUS. Te tablice pokazują, jak długo średnio żyją ludzie w danym wieku. Jeśli statystycznie żyjemy dłużej, to wysokość emerytury może być nieco niższa.

