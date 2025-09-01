Na wtorkowym posiedzeniu rząd rozpatrzy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Proponowane zmiany dotyczą prawa jazdy dla 17-latków oraz obowiązkowych kasków dla dzieci do lat 16 podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.

Prawo jazdy dla 17-latków – nowe zasady i okres próbny

We wtorek 2 września 2025 r. rząd rozpatrzy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Nowela ma umożliwić 17-latkom ubieganie się o prawo jazdy kat. B. Jednocześnie wprowadza okres próbny oraz zasady cofania uprawnień do kierowania pojazdem wydanych tzw. młodym kierowcom.

Ograniczenia prędkości dla 17-latków i redukcja punktów karnych

Celem zmian jest zwiększenie mobilności młodych osób i ograniczenie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. W okresie próbnym tzw. młody kierowca nie będzie mógł spożywać alkoholu oraz przewozić osób niepełnoletnich bez dorosłego opiekuna. Projekt przewiduje również wprowadzenie zakazu przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Proponowane zmiany zakładają ponadto odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Nowela wprowadza również możliwość redukowania punktów karnych poprzez specjalne szkolenia.

Obowiązkowe kaski dla dzieci do 16 lat na rowerze i hulajnodze

Zgodnie z zapowiedzią szefa Ministerstwa Infrastruktury Dariusza Klimczaka, do projektu dodany został przepis o wprowadzeniu ustawowego obowiązku noszenia kasku przez dzieci do lat 16. Obowiązek ten będzie dotyczył jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Co ważne brak kasku będzie wiązał się mandatami. Te zapłacą rodzice.