Po upływie tego okresu każdy z kierowców musi przejść okresowe badania lekarskie. Często jest on relatywnie krótszy, ze względu na uchybienia zdrowotne. Jedno jest pewne, każdy kierowca prędzej czy później się z nim zetknie.

Co sprawdza badanie lekarskie na prawo jazdy?

W sieci można wyczytać wiele informacji na ten temat. “To tylko formalność” “I tak nic nie sprawdzają” “Badanie trwa kilka minut” - to tylko kilka komentarzy z napotkanego forum. Podchodząc do tego od strony teoretycznej, możemy omówić kwestię tego “jak powinno przebiegać badanie lekarskie na prawo jazdy”, a nie jak przebiega.

Badanie lekarskie kierowców może wykonać tylko lekarz orzecznik. To on ocenia stan zdrowia potencjalnego kierowcy. Z reguły badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. W praktyce lekarz powinien dokładnie ocenić narząd wzroku, słuchu, równowagi oraz ruchu. Poza tym do jego obowiązków należy przeprowadzenie dokładnego wywiadu chorobowego, ocena stanu psychicznego kierowcy, a także zweryfikowanie czy pacjent nie jest uzależniony od alkoholu lub innych używek. Podczas przeprowadzanego badania nie są prowadzone żadne próby wysiłkowe oraz inwazyjne.

Po całej procedurze lekarz wystawia orzeczenie. Może zawierać ograniczenia opisane specjalnymi kodami. Są to m.in. kierowanie pojazdu w okularach czy w soczewkach kontaktowych. W przypadku dużych zaburzeń lekarz orzecznik może skierować potencjalnego kierowcę do lekarza specjalisty na konkretne badania. Opłata pobierana jest wtedy podczas ostatniej wizyty.

Statystyki pokazują, że rzadko kiedy badanie lekarskie na prawo jazdy kończy się oceną negatywną.

Ile jest ważne badanie na prawo jazdy?

Od 19 stycznia 2013 roku nie wydaje się bezterminowych praw jazdy. Maksymalna ważność tego dokumentu to 15 lat. Oczywiście dotyczy to tylko osób zdrowych. Wszystkie problemy zdrowotne ograniczają jego ważność. Najczęstszym problemem są wady wzroku i ograniczenie widzenia. Po upływie czasu, którego termin znajduje się na dokumencie, należy ponownie przejść badania lekarskie oraz wyrobić nowy dokument w starostwie powiatowym.

Ile kosztuje badanie lekarskie na prawo jazdy?

Badanie lekarskie kosztuje 200 zł. Kwota ta jest ustalona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i obowiązuje od 20 lipca 2014 roku. Koszt obejmuje badanie oraz wydanie orzeczenia, które jest konieczne do odebrania dokumentu w wydziale komunikacji. Dodatkowo trzeba zapłacić również za wymianę "plastiku" - jest to kolejne 100 złotych i 50 groszy opłaty ewidencyjnej. Żeby być dokładniejszym, do tego należy doliczyć koszt wykonania nowych fotografii. Całość zatem powinna zamknąć się w kwocie 350 zł. Trzeba przyznać, że jest to nie mały koszt, zwłaszcza dla osób, które muszą wymieniać dokument co kilka lat.

Warto zaznaczyć, że jedynym ważnym badaniem upoważniającym do wydania prawa jazdy jest dokument wydany przez lekarza orzecznika. Wszelki inne zaświadczenia nie są honorowane.

Jak się przygotować do badania na prawo jazdy?

Do samego badania nie trzeba się szczególnie przygotowywać. Oczywiste jest, że należy przystąpić do niego wypoczętym oraz bez żadnych „wspomagaczy”. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, gotówkę (często lekarze nie posiadają terminala), okulary lub soczewki – jeśli z takowych korzystamy, aparaty słuchowe – jeśli z takich korzystamy oraz stare prawo jazdy – oczywiście, jeśli takowe posiadamy.

Osoby chorujące przewlekle mogą ze sobą zabrać dokumentację medyczną, która opisuje ich przypadłości. Pomoże to lekarzowi lepiej ocenić stan zdrowia potencjalnego kierowcy. Chorzy na cukrzycę oraz padaczkę powinni zabrać ze sobą kartę konsultacji ze specjalistą.