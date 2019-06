W wystąpieniu otwierającym kongres sędzia Markiewicz powiedział, że "są chwile w dziejach kraju, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za ludzi – tych dobrych i tych złych; wtedy, kiedy trzeba karać, ale władza broni bandyty; ale i wtedy, kiedy trzeba bronić niewinnych".

"My, sędziowie potrafimy to robić lepiej niż ludzie, którzy wybierani są w plebiscytach. Każdy na czymś się zna, każdy do czegoś został powołany. W związku z tym czas już, aby politycy, dziennikarze, wróżki zrzekli się władzy nad sądami" - podkreślił. "Czas już na pakt dla Polski, pakt dla praworządności, który zapewni przestępcom więzienie, ale niewinnym długie i spokojne życie. I my, sędziowie RP tego dopilnujemy – to jest nasze przyrzeczenie" - dodał.

Markiewicz zauważył, że za głęboki podział polskiego społeczeństwa odpowiada klasa polityczna. "To politycy chcą dzielić ludzi, próbując wmieszać w to także prawników i próbując podzielić środowisko prawnicze. Ale prawo jest jedno, a wszyscy polscy prawnicy są od tego, aby je przestrzegać i egzekwować a także współpracować w zakresie obrony praworządności. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej jednocześnie wszyscy nosimy barwy biało-czerwone. Adwokaci i radcowie prawni powinni bronić swoich klientów niezależnie od tego, na kogo ich klient głosował, a sędziowie wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, bo na piersi mają łańcuch z orłem, a nie logiem tej czy innej partii politycznej" - powiedział.

"Nas nie interesuje, czy ktoś mieszka na wsi czy w mieście, na Podkarpaciu, w Wielkopolsce czy na Pomorzu; ogląda TVP czy TVN, ma lat 20 czy 90, jest księdzem, radnym, nauczycielem czy emerytem. Nie stosujemy żadnych podziałów podczas stosowania prawa. I z tego wynika bardzo konkretny wniosek: prawo a zwłaszcza konstytucja powinny jednoczyć ludzi, bo to fundament, na którym opiera się nasze państwo. Jeśli one zaczną kruszeć, możemy pogrążyć się w kompletnym chaosie" - podkreślił prezes SSP "Iustitia".

Prezes SSP "Iustitia" zaapelował do tych polityków, "którzy postanowili znieważać i pluć na sędziów". "Zamiast tego porozmawiajcie z ludźmi. Zamiast wydawać pieniądze, aby nas upokarzać - zadbajcie o edukację prawną, o godne życie pracowników sądów. Czy wam nie wystarczy tej zemsty? Czego jeszcze chcecie? Krwi moich czterdziestoletnich przyjaciół za winy naszych, waszych ojców? Chcecie tu Turcji?" – mówił.

Markiewicz zapewnił, że "niezależnie od wszystkiego, ostatecznie w tym kraju zapanuje sprawiedliwość i sędziowie będą jej gwarantem".

Udział w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich bierze kilkaset osób, w tym sędziowie SN z I prezes SN Małgorzatą Gersdorf, członkowie Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, RPO Adam Bodnar, goście z zagranicy oraz sędziowie, komornicy, radcy prawni, adwokaci, działacze społeczni i studenci prawa.

Organizatorami II Kongresu Prawników Polskich są: Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".