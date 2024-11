Zgodnie z nowelą ustawy podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę, osoby pobierające rentę socjalną i posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zostaną objęte dodatkowym świadczeniem w wysokości 2520 złotych. Wypłata dodatku rozpocznie się w maju 2025 roku z uwzględnieniem okresu od stycznia tego samego roku.

O podpisaniu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poinformowała w środę, 30 października Kancelaria Prezydenta. Nowe świadczenie jest efektem prac podkomisji sejmowej, która w maju pozytywnie zaopiniowała poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o podwyższeniu renty socjalnej. Początkowo projekt przewidywał zwiększenie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 4300 złotych brutto.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dopełniającego jest jednoczesne spełnienie dwóch kryteriów: bycie uprawnionym do renty socjalnej oraz posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W wyniku nowelizacji, osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, będą otrzymywały dodatkowe świadczenie pieniężne w formie dodatku dopełniającego.

Wysokość dodatku dopełniającego została ustalona na poziomie 2520 złotych. Kwota ta stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dodatek będzie podwyższany corocznie z dniem 1 marca.

Kiedy pierwsze wypłaty dodatku dopełniającego?

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego, obejmująca okres od 1 stycznia 2025 roku, nastąpi w maju 2025 roku, wraz z regularną wypłatą renty socjalnej. Świadczenie to ma objąć około 130 tysięcy beneficjentów.

Wniosek o dodatek dopełniający może złożyć: osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, a także inna osoba działająca w imieniu uprawnionego, np. kierownik ośrodka pomocy społecznej. W razie gdy decyzja w sprawie renty socjalnej z dodatkiem dopełniającym nie będzie dla nas satysfakcjonująca, będzie można się odwołać.

Wypełniając wniosek o dodatek dopełniający, należy podać następujące dane osobowe:

i mię i nazwisko

datę urodzenia

numer PESEL (lub, jeśli nie został nadany, serię i numer dowodu osobistego bądź numer paszportu)

adres miejsca zamieszkania

(jeśli dotyczy) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania

(jeśli dotyczy) adres do korespondencji

podpis osoby ubiegającej się o dodatek (lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika).

Do wniosku należy dołączyć: aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku, oraz wszelką dostępną dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu leczenia.

