W październiku br. Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące świadczenia honorowego, przyznawanego osobom, które ukończyły 100 lat. Dotychczas przyznawane w drodze indywidualnych decyzji, świadczenie to zyskało charakter ustawowy. Nowe regulacje precyzują warunki jego otrzymania, w tym roczniki urodzenia uprawniających. Oto szczegóły.

Od 2025 roku świadczenie honorowe dla stulatków na nowych zasadach

Dotychczas przyznawane w drodze indywidualnych decyzji, to wyjątkowe świadczenie zyskało od października ustawową podstawę prawną. Nowe przepisy, które wejdą w życie z początkiem 2025 roku, precyzują zasady jego przyznawania i wypłaty, w tym mechanizm corocznej waloryzacji. Mimo zmian legislacyjnych wysokość świadczenia w 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 6246,13 zł.

Czym jest emerytura honorowa?

Emerytura honorowa to wyjątkowe świadczenie pieniężne, które przyznawane jest jako wyraz uznania dla osób, które osiągnęły wiek stu lat. Jest to forma docenienia ich długiego życia oraz wkładu, jaki wniosły w rozwój społeczeństwa.

Ile osób pobiera emeryturę honorową?

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe ma się dynamicznie zwiększać. Obecnie z tego świadczenia korzysta około 6000 osób. Jednak prognozy demograficzne wskazują, że w ciągu najbliższych dekad liczba beneficjentów będzie systematycznie rosnąć. Szacuje się, że w 2034 roku świadczenie będzie otrzymywać już 13 000 osób, a w 2060 roku nawet 60 000 osób.

Dla kogo świadczenie honorowe?

Uprawnienie do specjalnego świadczenia przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat lub ukończą je do 28 lutego 2025 roku. Wysokość świadczenia w kwocie 6246,13 zł przysługuje jednak wyłącznie osobom urodzonym w latach 1924 (od 1 marca) oraz 1925 (do 28 lutego 2025 roku). Seniorzy obchodzący 100. urodziny po 28 lutego 2025 roku mogą oczekiwać wyższego świadczenia z uwagi na planowaną marcowa waloryzację.

Nowa ustawa wprowadza istotne zmiany w sposobie przyznawania i wypłacania świadczeń honorowych. Dotychczasowe jednorazowe świadczenie, które nie podlegało waloryzacji, zostanie zastąpione świadczeniem wypłacanym co miesiąc i corocznie waloryzowanym, podobnie jak emerytury. Ponadto świadczenie honorowe zostanie objęte ogólnymi zasadami opodatkowania i podlegać będzie potrąceniom na ubezpieczenie zdrowotne.

Emerytura honorowa dla tych dwóch roczników

Ukończenie setnych urodzin to kluczowy warunek, który automatycznie uprawnia do specjalnego dodatku finansowego. Świadczenie to przyznawane jest przez ZUS bez względu na to, jak długo ktoś pracował lub jakie ma uprawnienia emerytalne. Świadczenie honorowe przysługuje wyłącznie osobom, które ukończyły 100 lat i nie pobierają żadnych świadczeń z ZUS. Oznacza to, że jeśli ktoś już otrzymuje emeryturę lub rentę, nie może jednocześnie pobierać świadczenia honorowego.

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Marcowa waloryzacja emerytur przyniosła wzrost świadczenia honorowego o 12,12 proc. Dzięki temu świadczenie, które wcześniej wynosiło 5540,25 zł, zostało podwyższone o 705,88 zł i obecnie wynosi 6246,13 zł.

