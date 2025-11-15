Jednorazowa odprawa pieniężna. I to dla każdego takiego pracownika. W jakich sytuacjach można otrzymać jedną dodatkową wypłatę?

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom odprawę po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę lub rentę. Pracownicy przechodzący na emeryturę mają prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej.

Ile wynosi odprawa emerytalna i kto ją może otrzymać?

Wysokość odprawy emerytalnej jest równoważna jednemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Choć pracodawca ma możliwość przyznania wyższej odprawy, to nie jest to jego obowiązek. Minimalnym oczekiwaniem pracowników jest otrzymanie co najmniej miesięcznej pensji jako odprawy. Warto podkreślić, że procedura wypłaty odprawy nie wymaga inicjatywy ze strony pracownika.

Prawo do odprawy emerytalnej przysługuje pracownikowi jedynie raz. Z tego względu istotne jest, aby w świadectwie pracy znalazła się adnotacja o wypłaconej odprawie. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony równolegle u kilku pracodawców i rozwiązuje wszystkie umowy o pracę w tym samym dniu, każdy z tych pracodawców zobowiązany jest do wypłaty odprawy emerytalnej.

Kiedy pracodawca musi wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi?

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pracownikom spełniającym określone przesłanki prawne. Niespełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary pieniężnej w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych. Należy podkreślić, że w przypadku jednoczesnego zatrudnienia u kilku pracodawców, prawo do odprawy przysługuje względem każdego z nich, pod warunkiem równoczesnego rozwiązania wszystkich umów o pracę. Co ważne, odprawa emerytalna powinna być wypłacona w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Wyższa odprawa emerytalna w tych zawodach

Pracownicy niektórych sektorów, takich jak oświata, administracja samorządowa czy służba państwowa, nierzadko mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia po zakończeniu aktywności zawodowej. Kwota tego świadczenia jest zazwyczaj zależna od okresu zatrudnienia.

Kto nie może otrzymać odprawy emerytalnej?

Pracownicy pobierający świadczenia emerytalne, rentowe, rentę rodzinną lub świadczenie przedemerytalne nie są uprawnieni do otrzymania odprawy, niezależnie od ich aktualnego statusu zatrudnienia. Odprawa nie jest należna osobom otrzymującym świadczenie przedemerytalne, które przysługuje pracownikom zwolnionym do czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.