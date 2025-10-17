Kto odpowiada za chodnik przed posesją?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbania o porządek na chodniku, który przylega do ich nieruchomości. Mowa tutaj w szczególności o sprzątaniu i odśnieżaniu. Co ważne, obowiązek ten spoczywa również na użytkowniku wieczystym gruntu, osobie posiadającej nieruchomość w zarządzie lub władaniu, a także solidarnie na współwłaścicielach nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Przepisy nie wskazują wprost, w jaki sposób powinni się oni wywiązywać z tych obowiązków. Zgodnie z prawem, zadaniem gminy jest doprecyzowanie tego w regulaminie.

Nie każdy chodnik trzeba odśnieżać – kiedy obowiązek nie dotyczy właścicieli?

Co ważne, nie każdy chodnik trzeba sprzątać. Obowiązek ten pojawia się wtedy, kiedy przylega on bezpośrednio do granicy nieruchomości i stanowi wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego. Co to oznacza w praktyce? Jeśli między chodnikiem a granicą domu znajduje się teren nieutwardzony, przykładowo trawnik, właściciel nie ma już obowiązku dbać o taki chodnik. Prawo przewiduje jeszcze dwa wyjątki. Konieczność utrzymania czystości nie dotyczy chodników, na których dopuszczone jest parkowanie pojazdów samochodowych lub płatny postój.

Mandaty nawet do 1500 zł za brak odśnieżania

Za zaniedbanie obowiązku grożą konsekwencje. Właściciele, którzy nie zapewniają porządku na chodnikach narażają się na odpowiedzialność za wykroczenie. Zgodnie z art. 117 §1 Kodeksu wykroczeń, „kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Gdy ktoś się poślizgnie – jaka odpowiedzialność cywilna

To jednak nie wszystko. Jeśli dojdzie do wypadku, przykładowo ktoś złamie nogę po poślizgnięciu się na nieodśnieżonym chodniku, właściciel nieruchomości może odpowiadać finansowo. Poszkodowany ma prawo dochodzić zarówno odszkodowania za poniesioną szkodę, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.