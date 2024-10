1 stycznia 2025 roku nastąpi podwyższenie progu przychodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiana ta jest bezpośrednio związana z aktualizacją wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które od nowego roku wyniesie 4666 złotych brutto.

Od stycznia 2025 roku zostaną podwyższone progi przychodowe uprawniające do prowadzenia działalności nierejestrowanej. W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia brutto z 4300 zł do 4666 zł od stycznia 2025 roku, limit przychodów z działalności nierejestrowanej zwiększy się z 3225 zł do 3499,50 zł miesięcznie.

Przepisy prawa jasno określają, że prowadząc działalność nierejestrowaną, nie można przekroczyć miesięcznego limitu przychodów wynoszącego 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, osoby pozostające bez pracy mogą osiągnąć jedynie 50 proc. tej kwoty, aby zachować status bezrobotnego.

Limity dla przedsiębiorców nierejestrowanych

W 2024 roku osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogły osiągnąć przychód maksymalnie 3181,50 zł miesięcznie od stycznia do czerwca oraz 3225 zł od lipca. Od 2025 roku limit ten zostanie podwyższony do 3499,50 zł.

Działalność nierejestrowana - czym jest? Na czym polega?

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, która nie wymaga spełnienia formalności związanych z rejestracją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa, prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, wykonywana we własnym imieniu.

Warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest nieprzekraczanie miesięcznego limitu przychodów, ustalanego jako 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, oraz brak prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. W przypadku przekroczenia miesięcznego limitu przychodów działalność traci status działalności nierejestrowanej i podlega obowiązkowi rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w terminie 7 dni od dnia przekroczenia tego limitu. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Nierejestrowana działalność - obowiązki i korzyści

Portal biznes.gov.pl wskazuje, że prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się z szeregiem ułatwień. Przede wszystkim, nie wymaga ona formalności związanych z rejestracją w odpowiednich instytucjach, takich jak CEIDG, urząd skarbowy czy GUS. Ponadto przedsiębiorca prowadzący taką działalność jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Co więcej, w przypadku, gdy przychody nie przekroczą określonego limitu, nie ma obowiązku rozliczania podatku VAT. Upraszczając, działalność nierejestrowana to korzystna forma prowadzenia biznesu dla osób, które chcą ograniczyć formalności i koszty związane z prowadzeniem firmy. Prowadząc działalność nierejestrowaną, przedsiębiorca zobowiązany jest do:

prowadzenia ewidencji przychodów ze sprzedaży,

rozliczenia osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową,

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, co obejmuje m.in. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz obowiązek rozpatrywania reklamacji,

wystawiania na żądanie klienta odpowiednich dokumentów sprzedaży, takich jak faktury lub rachunki.

Choć prowadzisz działalność nierejestrowaną, warto pamiętać, że formalnie nie jesteś przedsiębiorcą. To oznacza, że umowy, które zawierasz z klientami, najczęściej są umowami zlecenia. W takiej sytuacji to Twój zleceniodawca odprowadza za Ciebie składki do ZUS.

Kiedy i w jakich sytuacjach trzeba zarejestrować działalność gospodarczą?

Rejestracja działalności gospodarczej jest konieczna nie tylko w przypadku planowania dużych przychodów. Obowiązek ten dotyczy również tych rodzajów działalności, które są ściśle uregulowane przepisami prawa i wymagają uzyskania określonych uprawnień lub wpisu do odpowiednich rejestrów. W tych przypadkach działalność nie może być wykonywana bez rejestracji. Do prowadzenia działalności w obszarach takich jak ochrona, handel alkoholem, turystyka, detektywistyka oraz gospodarowanie odpadami niezbędne jest uzyskanie stosownych uprawnień, co zazwyczaj wiąże się z koniecznością posiadania zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, pośrednictwo ubezpieczeniowe, obejmujące również czynności agencyjne określone w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, regulowane ustawą o rachunkowości, są przykładami działalności, które zostały prawnie zaklasyfikowane jako działalność gospodarcza.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium.