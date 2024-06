Już od początku lipca w Warszawie zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Zostanie wprowadzona, jako pierwsza w Polsce, dlatego rząd do ostatnich chwil wprowadza zmiany w jej oznakowaniu. Nowa naklejka do złudzenia będzie przypominać tę zza zachodniej granicy. Kierowcy już mogą składać wnioski o jej wydanie oraz uzyskanie prawa wjazdu poprzez figurowanie samochodu w bazie. Jeśli tego nie zrobią, może czekać ich wysoka kara.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca

Strefa Czystego Transportu w Warszawie obejmie obszar centralny – Śródmieście i okoliczne dzielnice. Jej obszar to 37 km2 powierzchni miasta, co stanowi 7 proc. całkowitej powierzchni stolicy. Zarząd Dróg Miejskich w stolicy wraz z Urzędem Miasta przestawili szczegóły. Najważniejszym z założeń jest to, że do centrum stolicy nie wjedzie auto starsze niż 27 lat. Limit ten dotyczy pojazdów z silnikami benzynowymi, natomiast samochody z silnikami diesla nie mogą być starsze niż 19 lat.

Aby sprawdzić, czy możliwy jest wjazd do SCT, można odwiedzić stronę internetową warszawskiego ZDM-u - sprawdzsct.zdm.waw.pl. Jest tam dostępny kalkulator, który po uzupełnieniu kilku danych m.in. roku produkcji auta, normy emisji spalin czy numeru rejestracyjnego określi, czy danym samochodem można wjechać do strefy.

Kto będzie zwolniony ze Strefy Czystego Transportu w Warszawie?

Strefa Czystego Transportu zezwala na kilka odstępstw. Z zakazu wjazdu do strefy będą zwolnione osoby powyżej 70. roku życia. Zwolnienie to obowiązuje dożywotnie, a osoby te muszą być kierowcami lub pasażerami. Wyłączeniem objęte będą także pojazdy zarejestrowane jako zabytkowe, służby takie jak pogotowie ratunkowe czy policja oraz autobusy szkolne.

Z nowego obowiązku czasowo zostali zwolnieni mieszkańcy stolicy odprowadzający w niej podatki. Do 2027 roku nie będą oni musieli spełniać warunków wynikających z nowych przepisów.

Naklejka na szybę umożliwiająca wjazd do Strefy Czystego Transportu. Ile kosztuje? Jak wygląda? Gdzie ją nakleić?

Nowa naklejka, która upoważnia pojazdy do wjazdu do Strefy Czystego Transportu w Warszawie ma kształt koła i jest łudząco podobna do tych wykorzystywanych w Niemczech. Na naklejce widoczny będzie rodzaj paliwa, jakim zasilane jest auto, rok produkcji samochodu, numer rejestracyjny, nazwa gminy, w której została wydana naklejka oraz oznaczenie SCT.

Maksymalny koszt wydania naklejki będzie wynosił 5 złotych.

Naklejka, która upoważnia do wjazdu do Strefy Czystego Transportu musi być umieszczona w lewym dolnym rogu czołowej szyby samochodu. Określa to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Co grozi za wjazd do Strefy Czystego Transportu bez naklejki?

Jeśli kierowca zdecyduje się wjechać do Strefy Czystego Transportu bez stosownych uprawnień, może zostać ukarany mandatem w kwocie 500 złotych. Co ważne, jeśli dany pojazd figuruje w bazie, jako ten, który może wjechać do strefy, kierowca nie zostanie ukarany za brak naklejki. Początkowo oczekiwanie na nią może wynieść nawet 2 miesiące.

Kary w SCT ma nakładać policja oraz straż miejska. Ta druga ma otrzymać z ZDM-u specjalne kamery, dzięki którym możliwe będzie kontrolowanie samochodów.