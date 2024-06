Najnowsze propozycje zmian w przepisach drogowych Ministerstwa Infrastruktury wkrótce mogą wzbudzić spore frustracje kierowców. Chodzi o reformę punktów karnych i wprowadzenie surowszych sankcji za najpoważniejsze wykroczenia, które jak zapewnia resort, mają na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Co dokładnie się zmieni i jakie będą tego konsekwencje? Od kiedy nowy taryfikator punktów karnych?

Wzrost liczby wypadków. Niepokojące statystyki z polskich dróg

W pierwszym kwartale 2024 roku odnotowano znaczny wzrost liczby wypadków drogowych w Polsce. W porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku liczba wypadków wzrosła o 10 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 12 proc. Eksperci wskazują, że przyczyną może być m.in. przywrócenie możliwości kasowania punktów karnych w ramach kursów reedukacyjnych, co osłabiło dyscyplinę wśród kierowców. Pomysły na poprawę bezpieczeństwa na drogach ma resort infrastruktury.

Zaostrzenie kar za przekroczenie prędkości

Co od razu nie spodoba się kierowcom, to zaostrzenie kar za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym. Jak donosi PolsatNews.pl, Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że kierowcy, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, stracą prawo jazdy na trzy miesiące. To radykalne posunięcie ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych, które odnotowują niepokojący wzrost.

Redukcja punktów karnych. Koniec z kursami reedukacyjnymi?

Obecnie kierowcy zawsze mogli zmniejszyć liczbę punktów karnych, uczestnicząc w kursach reedukacyjnych. Jednak nowe przepisy mają uniemożliwić kasowanie punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Minister Dariusz Klimczak zapowiedział, że punktów za rażące przekroczenie prędkości czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych nie będzie można już zredukować na żadnych kursach.

Nowy taryfikator punktów karnych. Od kiedy zmiany?

Minister Klimczak zapowiedział, że prace nad nowym taryfikatorem punktów karnych są już w toku. Wprowadzenie tych zmian wymaga jednak przejścia przez pełen proces legislacyjny, co może zająć kilka miesięcy. Minister zapewnił, że bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, więc możemy spodziewać się, że nowe przepisy wejdą w życie w najbliższym czasie.

Najsurowiej karane wykroczenia. Co się zmieni?

Lista wykroczeń, za które nie będzie można zredukować punktów karnych, jest jeszcze w fazie opracowywania. Ministerstwo Infrastruktury wskazało jednak na najpoważniejsze z nich, które obejmują:

rażące przekroczenie prędkości,

wyprzedzanie na podwójnej ciągłej,

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Surowsze kary za najpoważniejsze wykroczenia oraz likwidacja możliwości kasowania punktów za wykroczenia mają zniechęcić kierowców do łamania przepisów. Kluczowe będzie jednak skuteczne egzekwowanie nowych przepisów oraz edukacja kierowców.

Sami kierowcy obawiają się, że surowsze sankcje mogą prowadzić do nadmiernego rygoryzmu i zwiększenia liczby zatrzymań prawa jazdy za drobne przewinienia.