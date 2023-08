Statystyki KGP pokazują, że nie wszyscy kierowcy znają konsekwencje nieprzestrzegania znaku D-42 podczas prowadzenia pojazdów. 5000 zł i utrata prawa jazdy to najdotkliwsza kara, która może ich spotkać. O jaki znak chodzi?

Znak D-42 to nic innego jak tablica informująca kierowcę o wjeździe w obszar terenu zabudowanego. Co to oznacza dla kierowcy? Maksymalna prędkość, z którą może się poruszać wynosi 50 km/h. Złamanie tego przepisu, według nowego taryfikatora może słono kosztować. Dodatkowo, kierowcy dużo łatwiej mogą też stracić prawo jazdy.

Ta czarno biała tablica bardzo często pojawia się bardzo niespodziewanie, nawet gdy w okolicy nie ma zabudowań. Nie zwalnia to kierujących z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu i w dalszym ciągu, po jej przekroczeniu – nie mogą jechać więcej niż 50 km/h. Zdarza się również, że wraz ze znakiem D-42 pojawiają się inne lokalne ograniczenia prędkości – wtedy to one przejmują prym w oznaczeniu dopuszczalnej prędkości na danym odcinku.

W sytuacji, gdy zostaniemy zatrzymani przez „drogówkę” – nasze tłumaczenia na niewiele się zdadzą. Przekroczenie prędkości to jedno z najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierowców na polskich drogach. Jak podaje dziennik.pl „w pierwszym półroczu 2023 roku mundurowi ujawnili ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości”.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Co grozi kierowcy?

Jeśli kierowca, przekraczając znak D-42, będzie jechał z prędkością przekraczającą ograniczenie o 50 km/h, automatycznie musi liczyć się z utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Do tego dochodzi mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Jeśli kierowca będzie jechał z prędkością przekraczającą ograniczenie o 70 km/h, wtedy mandat wyniesie aż 2500 zł.

Jakie kary grożą kierowcom za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Według nowego taryfikatora, w 2023 roku, za przekroczenie prędkości kierowcy muszą liczyć się z wysokimi karami. Stawki mandatów wynoszą:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h - mandat 800 zł,

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h - mandat 1000 zł,

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h - mandat 1500 zł,

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h - mandat 2000 zł,

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h - mandat 2500 zł.

Warto wspomnieć, że istnieje coś takiego jak pojęcie „recydywy” drogowej. Oznacza to nic innego jak podwojenie kary w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat. I tak w przypadku najwyższego wykroczenia kierowca musi liczyć się z mandatem w kwocie 5000 złotych.

Ile punktów karnych grozi kierowcy za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Oprócz kary finansowej, kierowców przekraczających prędkość czeka też kara w postaci punktów karnych. W przypadku tego typu wykroczenia jest ona dość rozbudowana i prezentuje się następująco:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Warto wspomnieć, że maksymalna liczba punktów karnych na koncie kierowcy wynosi 24 punkty, a w przypadku młodych kierowców (do 1 roku) – 20 punktów. Łatwo sobie policzyć, że utrata prawa jazdy z tytułu posiadania zbyt dużej liczby punktów, przy obecnym taryfikatorze, wcale nie będzie taka trudna.