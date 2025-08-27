Odzyskiwanie należności może być szybkie i tanie – wszystko dzięki elektronicznemu postępowaniu upominawczemu (EPU), czyli tzw. e-Sądowi. Nie trzeba osobiście stawiać się w sądzie, a sprawę można monitorować całkowicie online.

Wierzyciele mogą teraz szybciej i taniej odzyskać pieniądze dzięki elektronicznemu postępowaniu upominawczemu (EPU), zwanemu też „e-Sądem”. Sprawy w tej formie rozpatruje wyłącznie VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Rocznie wpływa do niego ponad 2 mln spraw. Rozstrzygnięcie w ramach EPU następuje średnio po ok. 2-3 miesiącach od złożenia pozwu.

Dlaczego warto skorzystać z elektronicznego postępowania upominawczego (EPU)?

Niższa opłata – tylko 25% standardowej opłaty sądowej.

Brak konieczności osobistego stawiennictwa i przeprowadzania wniosków dowodowych.

Dowody można jedynie przywołać, nie trzeba ich dołączać.

Szybsze rozpoznanie sprawy (średnio 2–3 miesiące).

Możliwość monitorowania postępowania online,

Informacja o wydanym nakazie zapłaty online.

Jakie roszczenia można dochodzić w e-Sądzie online?

Zgodnie z art. 505[29a] Kodeksu postępowania cywilnego, w EPU można dochodzić tylko roszczeń pieniężnych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Ważne Wierzyciel dochodzi roszczenia, które stało się wymagalne 11 sierpnia 2021 roku. Pozew złożono 27 sierpnia 2025 roku. E-Sąd nie wyda nakazu zapłaty, ponieważ roszczenie stało się wymagalne ponad 4 lata przed złożeniem pozwu.

W tej formie można dochodzić wyłącznie roszczeń pieniężnych zarówno od osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. Przykładowo zapłaty z tytułu niezapłaconych faktur lub wyrządzenia szkody. Istotne jest, aby wartość przedmiotu sporu była mniejsza niż sto mln złotych.

- Warto pamiętać, iż nie każde roszczenie może zostać rozpoznane w EPU. E-sąd wydaje nakaz zapłaty, jedynie w przypadku jasnych i udokumentowanych roszczeń, gdzie nie ma wątpliwości co do istnienia długu. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest stosunkowo łatwy do zaskarżenia przez pozwanego sprzeciwem, dlatego ostatecznie pomimo uznania roszczenia przez e- sąd, istnieje ryzyko spotkania się z pozwanym na sali sądowej – zwraca uwagę Katarzyna Podolska, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Jak złożyć pozew w e-Sądzie – krok po kroku

Załóż konto w systemie e-Sądu.

Wprowadź dane pozwanego – błędne oznaczenie (np. nieprawidłowy PESEL lub NIP) może skutkować karą grzywny.

Opisz dowody – np. faktury lub umowy.

Wskaż wysokość roszczenia, typ (cywilne, gospodarcze, pracownicze) oraz walutę.

Podaj datę wymagalności roszczenia; opcjonalnie domagaj się odsetek i zwrotu kosztów sądowych.

Przygotuj uzasadnienie pozwu – dokładny opis faktów, ponieważ nie ma rozprawy.

Kontakt z e-Sądem

Odzyskiwanie długów w EPU i uzyskanie nakazu zapłaty online nie wymaga stawiennictwa na rozprawie. Komunikacja z e-Sądem odbywa się drogą elektroniczną przez platformę. Powód kieruje do niego pozew oraz wszystkie pisma procesowe za pośrednictwem systemu. Te przesyłane w tradycyjny sposób pozostają bezskuteczne.

- Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku drugiej strony. Pozwany wraz doręczonym nakazem zapłaty zostaje pouczony o możliwości wyboru między formą elektroniczną a tradycyjną – mówi adwokat.