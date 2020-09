"Prywatny akt oskarżenia w tej sytuacji wydaje mi się adekwatną reakcją na tego rodzaju pomówienia, bo jeśli to nie jest pomówienie, co pani poseł w krótkich słowach raczyła stwierdzić, to nie wiem, co nim jest" - powiedział PAP sędzia Piebiak.

W sprawie chodzi o wypowiedź posłanki z debaty sejmowej z 15 lipca br. nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. "To pana wiceminister Piebiak był głową układu, którego celem było szukanie haków na sędziów i prokuratorów" - mówiła posłanka z mównicy sejmowej zwracając się do Ziobry. Taką wypowiedź odnotowano w sejmowym stenogramie.

Piebiak we wtorek zaznaczył, że niewątpliwie wypowiedź posłanki stanowi także naruszenie jego dóbr osobistych, ale "na chwilę obecną" zdecydował się na drogę prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego. "Pozew cywilny oczywiście mogę rozważyć, ale na razie nie podjąłem tej decyzji" - dodał.

Jak ponadto poinformował w związku z tym prywatnym aktem oskarżenia we wtorek został też złożony w Biurze Podawczym Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłance Scheuring-Wielgus. "Jasne, że najpierw musi się wypowiedzieć Sejm. Spokojnie czekam. Sprawa nie jest trudna dowodowo, wymaga tylko oceny tych słów" - zaznaczył Piebiak.

Posłanka Scheuring-Wielgus odnosząc się do tych doniesień powiedziała we wtorek PAP, że nie otrzymała jeszcze żadnej informacji ani pisma w sprawie. "Jak dostanę i wszystko przeczytam, to wtedy się odniosę" - dodała.

O sprawie jako pierwszy napisał portal wpolityce.pl. Jak przekazał portal, prywatny akt oskarżenia wpłynął we wtorek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.