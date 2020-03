W komunikacie zamieszczonym na stronie Sądu Okręgowego w Opolu w czwartek opublikowano zarządzenie prezesa SO o odwołaniu do końca marca wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych w tym sądzie, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach pilnych. Jednocześnie prezes opolskiego SO od piątku do 31 marca zawiesił osobiste przyjmowanie interesantów przez kierownictwo sądu oraz przewodniczących wydziałów w sprawach skarg i wniosków.

"W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem, np.: kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny" - napisano na stronie internetowej opolskiego sądu.