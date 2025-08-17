Przepisy zabezpieczają interesy konsumentów, narzucając na sprzedawców obowiązki informacyjne. Dzięki nim kupujący może podjąć świadomą i bezpieczną dla niego decyzję dotyczącą nabycia produktu lub usługi.

Informacje, z którymi sklep musi zapoznać konsumentów

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w Internecie ma obowiązek udostępnić potencjalnym klientom podstawowe informacje o swojej firmie. Obejmuje to dane rejestrowe, takie jak nazwa i adres siedziby, oraz dane kontaktowe – na przykład adres e-mail lub numer telefonu.

Obowiązek informowania o produkcie

Sprzedawca musi również zapoznać konsumentów z najważniejszymi cechami produktu lub usługi. Konieczne jest zatem poinformowanie ich o składzie i materiale z jakiego został dany towar wykonany, jego wymiarach, funkcjach, kolorze, a także właściwościach technicznych. Sprzedawca powinien również zapoznać konsumentów z pochodzeniem towaru – w przypadku niektórych jest to obowiązkowe. Dotyczy to np. branży spożywczej. Kolejną kwestią pozostaje okres przydatności lub data ważności. W przypadku produktów chemicznych i spożywczych, podanie takich informacji jest obowiązkowe.

Istotną informacją, jaką sprzedawca musi przekazać potencjalnym klientom, jest cena towaru. W przypadku promocji i wyprzedaży obowiązkowe jest również podanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu.

Informacje o transakcji

Sklep musi również powiadomić konsumentów o warunkach i sposobie płatności, przykładowo, czy można tego dokonać przelewem, odroczonymi płatnościami lub zapłatą przy odbiorze. Jego obowiązkiem jest również poinformowanie ich o terminie zapłaty.

- Sprzedawca musi powiadomić kupujących także o prawie odstąpienia od umowy, w tym o warunkach, terminie i sposobie jego wykonania, a także o zasadach zwrotu towaru wraz z określeniem, kto ponosi związane z tym koszty. Na sklepie spoczywa również obowiązek poinformowania konsumentów o procedurze reklamacyjnej i prawach wynikających z rękojmi lub gwarancji. W przypadku umów dotyczących treści lub usług cyfrowych konieczne jest także wskazanie wymagań technicznych oraz ewentualnych ograniczeń w ich funkcjonowaniu – mówi Judyta Kasperkiewicz, adwokat prowadząca kancelarię Epoque.

Obowiązki informacyjne sprzedawcy wynikające z RODO

Na sprzedawcach spoczywają również obowiązki wynikające z RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pierwszym z nich jest wskazanie administratora danych osobowych wraz z jego danymi kontaktowymi, a jeśli został ustanowiony inspektor ochrony danych – również i jego. Sklep musi także określić cele i podstawy przetwarzania danych, odbiorców tych informacji oraz uprawnienia, jakie przysługują osobie, której dane dotyczą.

Przedsiębiorcy powinni również powiadomić klientów o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym czy stanowi warunek zawarcia umowy. Konieczne jest także poinformowanie ich o konsekwencjach ich niepodania. Sklepy zobowiązane są ponadto do zamieszczenia na ich stronie internetowej polityki cookies, czyli dokumentu, który informuje użytkowników o tym, jakie pliki cookie są używane, w jakim celu oraz jak użytkownicy mogą nimi zarządzać.

Dodatkowe obowiązki spoczywają na sklepach, które przekazują dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku sprzedawcy musi wskazać, jakie stosuje zabezpieczenia w celu ochrony danych.

Co grozi sprzedawcy za brak obowiązkowych informacji?

Właściciele sklepów mają obowiązek przekazywać konsumentom wymagane informacje w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Zaniedbanie tego wymogu może skutkować nie tylko stratami wizerunkowymi, lecz także poważnymi konsekwencjami cywilnymi i administracyjnymi.

- Brak przekazania wymaganych informacji może skutkować wydłużeniem terminu na odstąpienie od umowy nawet do dwunastu miesięcy, uznaniem niektórych postanowień za niedozwolone i nieważne, a także obowiązkiem zwrotu konsumentowi poniesionych kosztów. Na płaszczyźnie administracyjnej przedsiębiorca naraża się na kary nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. Nie można również pominąć ryzyka utraty zaufania klientów i negatywnych skutków wizerunkowych, które w praktyce często bywają równie dotkliwe jak sankcje prawne – przestrzega adwokat.