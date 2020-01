"Zaświadczenia dla mieszkańców, także te wydane po terminie, mają taką samą moc prawną, jak te wydane do końca 2019 r. Data ich wydania nie ma więc negatywnego wpływu na sytuację mieszkańców" - czytamy w środowym komunikacie Ministerstwa Rozwoju. Dodano, że ustawa gwarantuje tym osobom najwyższe bonifikaty w przypadku płatności opłaty jednorazowej.

"Każda wniesiona opłata roczna za użytkowanie wieczyste za grunt, którego przekształcenie zostanie potwierdzone w późniejszym terminie, będzie zaliczona na poczet opłat przekształceniowych lub opłaty jednorazowej" - podkreślił resort.

1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana dot. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych przez budynki mieszkalne. Od tego momentu grunty są już "wykupione" z mocy prawa. "Mieszkańcy bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych stali się zatem właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. Tym samym mają stabilne i nieograniczone w czasie prawo do gruntu" - przypomniało MR.

Według resortu nie trzeba pisać żadnych wniosków, aby otrzymać zaświadczenie, które potwierdza przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. "Otrzymuje się je do domu od właściwego urzędu miasta lub gminy. W zaświadczeniu znajdzie się także informacja o wysokości rocznej opłaty za przekształcenie i okresie jej wniesienia" - czytamy. Roczna opłata przekształceniowa, jak dodano, nie będzie wyższa niż ta, którą mieszkańcy płacili wcześniej rocznie za użytkowanie wieczyste. "Okres wnoszenia tej opłaty co do zasady wynosi 20 lat. Opłatę można też wnieść +z góry+ (opłata jednorazowa)" - napisano.

Z kolei w przypadku chęci skorzystania z najwyższej bonifikaty z tytułu opłaty jednorazowej trzeba złożyć wniosek do właściwego urzędu w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. "Organ naliczy opłatę i uwzględni bonifikatę. Kwotę ustaloną przez urząd należy wpłacić w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania z urzędu informacji o wysokości tej kwoty" - wyjaśniono.

Resort podkreślił, że nie stracimy prawa do bonifikaty, jeśli nie dochowamy tych terminów. W niektórych miastach w kolejnych latach po przekształceniu obowiązują bowiem niższe bonifikaty i możemy nadal z nich korzystać w każdym czasie wnoszenia opłat za przekształcenie. "W tych miastach, które nie wprowadziły gradacji bonifikat w zależności od upływu lat od przekształcenia, z najwyższej bonifikaty możemy korzystać przez cały okres wnoszenia opłat" - wskazał resort.

W sytuacji gdy ktoś nie może sobie pozwolić na uiszczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej - czyli opłaty za nabycie prawa własności - należy płacić co roku przez 20 lat opłaty roczne, tak jak to było w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste.

"Dzięki przepisom - które pozwoliły na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - mieszkańcy nie będą już płacić za użytkowanie wieczyste w nieskończoność, nie przybliżając się do własności. Mają przede wszystkim gwarancję tego, że przez okres 20 lat, gdy będą +spłacać+ własność, opłaty nie wzrosną w wyniku wzrostów wartości gruntu" - przekonuje MR.