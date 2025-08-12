Policjanci w całej Polsce w okresie wakacji realizują działania z zakresu programu "Bezpieczny Pieszy". Chociaż głównym celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom dróg, to również i oni będą kontrolowani w kwestii poprawnego z nich korzystania. Co więcej, policjanci drogówki coraz częściej do kontroli używają dronów, co znacznie zwiększa ryzyko przyłapania.

Mandat 300 zł za korzystanie z telefonu podczas przejścia

Bardzo częstym powodem otrzymania mandatu przez pieszych jest używanie smartfonu podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie przewinienie zgodnie z taryfikatorem mandatów może być ukarane mandatem w wysokości 300 zł.

"Pieszemu zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób mogący spowodować ograniczenie obserwacji sytuacji na drodze. Taki zakaz obowiązuje podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko oraz przejście dla pieszych"- informuje szczecińska policja.

Jakie mandaty grożą pieszym?

Mniej dotkliwą karą, bo w wysokości 100 zł może zostać obłożony pieszy, która porusza się drogą poza obszarem zabudowanym bez dobrze widocznych elementów odblaskowych. Warto więc pamiętać, aby być dobrze widocznym na drodze, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych takich jak mgła czy deszcz.

Również bardzo popularnym przewinieniem, do jakiego dopuszczają się piesi jest przechodzenie przez jezdnię w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. W przypadku gdy policjant przyłapie nas na takim uczynku, wówczas może ukarać nas mandatem w wysokości 50 zł.

Drogówka dopuszcza jednak wyjątki, w których możemy przejść przez jezdnię poza miejscem do tego wyznaczonym. "Dopuszcza się przechodzenie poza przejściem dla pieszych na przejściu sugerowanym, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, dozwolone jest przechodzenie na tym skrzyżowaniu. Jednakże, aby skorzystać z tej opcji musimy spełnić warunek, że nie spowodujemy zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Należy przy tym pamiętać, że obowiązkiem pieszego jest ustąpienie pierwszeństwa pojazdom, a przechodzić musimy jak najkrótszą drogą, prostopadle do osi jezdni" - podkreśla policja.

W okresie wakacyjnego rozluźnienia pamiętajmy więc o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Nie zapominajmy również, że jako piesi również mamy swoje obowiązki.