Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Centrum Informacyjne Sejmu, kandydatura Mariusza Lewińskiego została zgłoszona przez grupę 3 tys. obywateli, a jego pełnomocnikiem jest Adam Słomka.

Lewiński został przeniesiony w stan spoczynku z dniem 2 lipca 2010 r., kiedy to zniesiony został Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie, w którym pracował od 2004 r.; w latach 2004-2006 był jego prezesem. W latach 1996-2004 był sędzią Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu, a w latach 1994-1996 - w Sądzie Śląskiego Okręgu Wojskowego, gdzie wcześniej, w latach 1991-1992, odbył także aplikację sędziowską oraz asesurę.

W opublikowanym na stronach sejmowych zgłoszeniu jego kandydatury - podpisanym przez Adama Słomkę - wskazano, że Lewiński w 2006 r. "poinformował ministra sprawiedliwości (w tym czasie był to Zbigniew Ziobro - PAP) o nieprawidłowościach występujących w sądownictwie, naruszających konstytucyjne prawa obywateli". Napisano również, że był on "wielokrotnie szykanowany za ujawnienie nieprawidłowości, m.in. poprzez stawianie sfingowanych zarzutów, które się nigdy nie potwierdziły (fałszywe oskarżenie)".

Z kolei z dokumentacji przekazanej przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie wynika, że wizytujący w 2004 r. kancelarię Lewińskiego wyrazili wątpliwości co do kwestii związanych z "gospodarką finansową", m.in. częstotliwości przyznawania nagród pieniężnych i wysokości dodatku specjalnego kierownika sekretariatu, przyznania jednemu z sędziów dodatkowego wynagrodzenia oraz używania przez sędziego prywatnego samochodu do podróży służbowych. Wskazano również, że Lewiński został zawieszony na stanowisku prezesa WSG w Krakowie uchwałą Sądu Dyscyplinarnego dla Sądów Wojskowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawą o KRS podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

W styczniu Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu.