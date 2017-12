W ubiegły piątek Senat przyjął bez poprawek nową ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - ich projekty złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Ustawy czekają teraz na decyzję prezydenta.

Zapytany w środę na konferencji prasowej, czy prezydent powinien ustawy te podpisać, czy zawetować, minister sprawiedliwości odpowiedział: "proszę to pytanie kierować do pana prezydenta, to pan prezydent podejmuje decyzję".

Jednocześnie Ziobro stwierdził, że "wszystkie zastrzeżenia pana prezydenta, które wyartykułował wtedy, kiedy kierował weto, zostały uwzględnione w tych projektach ustaw".

"Proszę sięgnąć do wypowiedzi pana prezydenta wtedy, kiedy argumentował użycie weta w stosunku do poprzednich ustaw i zderzyć tamtejszą wypowiedź, jak i pisemne motywy, które przedłożył do Sejmu, z projektami, które zostały złożone - otóż w całym zakresie jego uwagi, które tam sformułował bardzo precyzyjnie zostały uwzględnione" - podkreślił minister sprawiedliwości.

Ale - powtórzył - "decyzja oczywiście jest pana prezydenta".

Prezydent w lipcu zawetował poprzednie nowe przepisy o SN i KRS - ich projekty były autorstwa PiS - wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność. Następnie prezydent złożył w Sejmie własne projekty: nowej ustawy o SN i nowelizacji ustawy o KRS. Później toczyły się rozmowy między przedstawicielami prezydenckiej kancelarii i reprezentantami PiS w sprawie projektów. Ostatecznie ustawy zostały uchwalone przez Sejm 8 grudnia, a w ubiegłym tygodniu zaakceptował je Senat.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza wybór 15 członków KRS - sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowałoby się na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Ustawa o SN wprowadza m.in. możliwość składania skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga izba będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat). (PAP)