Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, np. przez Internet lub telefon, w ciągu 14 dni bez obowiązku podawania powodu rezygnacji z zakupu. Termin ten ma charakter ustawowy, a przedsiębiorca może go dobrowolnie wydłużyć. Przykładowo niektóre sklepy umożliwiają dokonanie zwrotu w ciągu 30 dni.

Termin ten rozpoczyna swój bieg w momencie dostarczenia zamówionych produktów jemu lub wskazanej przez niego osobie. W przypadku towarów doręczanych w częściach lub partiami – 14 dni liczy się od otrzymania ostatniej z nich. Z kolei w przypadku rzeczy regularnie dostarczanych – bierze się pod uwagę termin wręczenia pierwszej z nich. W pozostałych przypadkach, czas na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

Ważne W przypadku braku poinformowania konsumenta przez sprzedawcę o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, 14-dniowy termin ulega wydłużeniu aż do 1 roku. Równocześnie konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości zwracanego produktu. Natomiast jeśli sklep poinformuje kupujących o możliwości odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na złożenie oświadczenia upłynie po 14 dniach od powiadomienia go o przysługującym mu prawie.

Jak odstąpić od umowy kupna-sprzedaży krok po kroku?

Aby skorzystać ze swojego prawa, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie odpowiedniej treści. Może ono mieć dowolną formę, ale dla celów dowodowych lepiej przygotować je na piśmie. Konsument powinien wskazać w jego treści informacje umożliwiające jego identyfikację i ustalenie zwracanego zamówienia. Kupujący mogą również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Kolejnym krokiem jest powiadomienie sprzedawcy o skorzystaniu z prawa rezygnacji z zamówienia. Konsumenci mogą wysłać oświadczenia do sklepu przed nadaniem zwrotu zamówienia lub odesłać wraz z nim. Istotne jest, żeby zachować ustawowe 14-dni na skorzystanie z uprawnienia. Konsument powinien starannie zapakować odsyłany produkt, tak żeby sprzedawca mógł go bez przeszkód przyjąć z powrotem. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na zwrot pieniędzy. Sprzedawca ma na to 14 dni. Zwrot następuje tą samą metodą płatności, jaka była wybrana przy składaniu zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Ważne Przedsiębiorca nie może uzależniać przyjęcia zwrotu od podania przez kupującego przyczyny rezygnacji z zamówienia. Jeśli to robi - narusza prawa konsumenta.

Czy konsument musi pokryć koszty zwrotu towaru?

Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia – jednak tylko do wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sklepu. Oznacza to, że jeśli kupujący wybierze droższą opcję – nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kosztów odesłania zamówienia. Te, o ile nie zechce pokryć ich sprzedawca, ponosi konsument.

Czego konsument nie może zwrócić? Wyjątki od prawa odstąpienia

Przepisy wskazują sytuacje, w których nie można zrezygnować z zamówienia - zostały one wyszczególnione w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Przykładowo prawo to nie przysługuje konsumentowi, który nabył towary nieprefabrykowane, wyprodukowane na zamówienie według specyfikacji kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to również rezygnacji z produktów z krótką datą przydatności lub ulegających szybkiemu zepsuciu oraz dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, po otwarciu których nie można ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub kwestii higienicznych, jeśli zostały otwarte po dostarczeniu.

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz gdy chodzi o towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.