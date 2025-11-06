Nie każdy wie, że zwykła szopa w ogrodzie może stać się źródłem poważnych problemów. Jeśli jej powierzchnia przekroczy 35 m², konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a brak formalności grozi nawet 10 tys. zł kary. Przepisy jasno określają też odległość od granicy działki – budynek musi stać bezpośrednio przy niej lub co najmniej 1,5 metra dalej, informuje Portal Samorządowy.

Kara za samowolkę budowlaną, w jakich przypadkach dostaniemy

Nieprawidłowe ustawienie szopy może drogo kosztować właściciela działki. Choć przepisy dopuszczają jej budowę bezpośrednio przy granicy lub co najmniej 1,5 metra od niej, każde odstępstwo – np. postawienie budynku 70 cm od granicy – uznawane jest za samowolę budowlaną. Takie naruszenie przepisów skutkuje obowiązkiem legalizacji obiektu i opłatą w wysokości 5 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec – za wykonanie robót niezgodnie z prawem, w niewłaściwej odległości od sąsiedniej nieruchomości lub bez wymaganego zgłoszenia, grozi dodatkowa grzywna w wysokości kolejnych 5 tys. zł. Eksperci przypominają, że przed rozpoczęciem budowy warto dokładnie sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania i przepisy prawa budowlanego, by uniknąć kosztownych konsekwencji.

Kiedy nie musimy zgłaszać budowy szopy na narzędzia

Szopy i inne niewielkie obiekty gospodarcze nie zawsze wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych kryteriów dotyczących powierzchni, konstrukcji i przeznaczenia budynku.

Nie trzeba zgłaszać budowy, jeśli:

szopa ma powierzchnię do 35 m² i rozpiętość konstrukcji nie przekracza 4,8 m,

jest to "altana" z lekkiej konstrukcji ogrodowej,

obiekt pełni funkcję "suszarki kontenerowej" o powierzchni do 21 m²,

jest to "wiata rolnicza" o prostej konstrukcji, związana z produkcją rolną, o powierzchni do 150 m², rozpiętości nie większej niż 6 m i wysokości do 7 m.

Warto jednak pamiętać, że gdy szopa przekracza 35 m², jest trwale związana z gruntem lub liczba podobnych obiektów na działce przekracza dwa na każde 500 m², konieczne staje się uzyskanie pozwolenia na budowę. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wysokimi karami finansowymi i koniecznością legalizacji samowoli budowlanej.