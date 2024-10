MRPiPS opublikowało 1 sierpnia 2024 roku projekt ustawy, której celem jest modyfikacja przepisów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nowe regulacje przewidują zwiększenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Od lipca 2024 roku planowane jest zwiększenie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON. Wzrost ten wynika z projektu nowelizacji ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zakłada również podwyższenie dotacji z budżetu państwa na ten cel. Niestety, pracodawcy muszą jeszcze zaczekać na ostateczne przyjęcie nowych przepisów przez Sejm, aby móc skorzystać z wyższych dofinansowań.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło uwagę na znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce w latach 2022-2024, z 3010 zł do 4300 zł. Zaznaczono przy tym, że ostatnia aktualizacja wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych miała miejsce w 2022 roku, co nie uwzględnia tych zmian. Analiza danych wykazuje, że podwyżki płacy minimalnej nie pociągnęły za sobą odpowiednich zmian w systemie dofinansowań z PFRON. Ministerstwo wskazało na ryzyko utraty miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne w związku z tą dysproporcją.

Podwyżka dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2024 roku

Zgodnie z projektem, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ulegnie zwiększeniu i wyniesie:

2 760 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1 550 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

575 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją, a także niewidome, otrzymają dodatkowe zwiększenie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń w następujących wysokościach:

1 380 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1 035 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

690 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ministerstwo oczekuje, że podwyższony poziom comiesięcznego dofinansowania stanowić będzie zachętę dla pracodawców do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz stabilizacji istniejących miejsc pracy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z proponowanymi zmianami, nowe, wyższe kwoty dofinansowania zostaną po raz pierwszy zastosowane do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacanych za okres od lipca 2024 roku. Omawiana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2024 roku.

Należy podkreślić, że projekt ustawy, choć został opublikowany w sierpniu, wciąż znajduje się na etapie konsultacji. Nie można zatem precyzyjnie określić daty skierowania go pod obrady Sejmu. Pracodawcy muszą liczyć się z koniecznością dłuższego oczekiwania na podwyższone dofinansowania.