Nie wszyscy właściciele psów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Świadczenie to, przeznaczone na pokrycie kosztów opieki nad starszymi zwierzętami, uzależnione jest od kilku czynników, w tym wielkości psa oraz pory roku. Wysokość dodatku jest wyższa w okresie zimowym. Należy podkreślić, że świadczenie to przysługuje zwierzęciu, a nie jego właścicielowi. Oto szczegóły.

Niektórzy właściciele psów i koni mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dodatku emerytalnego, którego maksymalna wysokość wynosi 527 złotych miesięcznie. Program ten, wprowadzony w 2022 roku, ma na celu wsparcie opiekunów zwierząt, które zakończyły służbę.

Mimo krótkiego okresu obowiązywania przepisów o świadczeniu dla psów i koni służbowych program ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Z benefitów skorzystało już kilkaset zwierząt. Świadczenia finansowe przysługują zwierzętom, które pełniły służbę w takich formacjach jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa oraz Straż Pożarna. Opiekunowie zwierząt, które służyły w służbach mundurowych, są uprawnieni do otrzymania ryczałtu finansowego. Środki te mają na celu zapewnienie godziwych warunków życia zwierzętom po zakończeniu ich służby.

Z programu wsparcia finansowego dla zwierząt służbowych korzysta obecnie kilkaset czworonogów. Największą grupę beneficjentów stanowią psy, które pełniły służbę w Policji. Z danych za lipiec 2023 roku wynika, że wsparcie otrzymało 154 emerytowane psy policyjne, 79 psów ze Straży Granicznej, 2 psy ze Służby Ochrony Państwa oraz 4 psy ze Straży Pożarnej. Warunkiem otrzymania świadczenia emerytalnego jest przekroczenie przez zwierzę określonego wieku. Dla psów wynosi on 9 lat, a dla koni 15 lat.

Wysokość ryczałtu przysługującego właścicielowi emerytowanego psa uzależniona jest od masy ciała zwierzęcia oraz pory roku. Dla psów o wadze do 20 kg przewidziano stawkę podstawową w wysokości 7 złotych dziennie, która może zostać podwyższona do 9 złotych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na żywność. W okresie zimowym stawki te odpowiednio wzrastają do 10 i 13 złotych dziennie.

Dla psów o większej masie ciała przewidziano wyższe stawki. W okresie letnim ryczałt wynosi od 10 do 13 złotych dziennie, natomiast w okresie zimowym od 13 do 17 złotych. Oznacza to, że w miesiącu liczącym 31 dni właściciele dużych psów mogą otrzymać nawet o 220 złotych więcej w porównaniu do okresu letniego. Maksymalny miesięczny ryczałt dla dużych psów w okresie zimowym może wynieść nawet 527 złotych.

Zwrot kosztów opieki weterynaryjnej dla właściciela

Oprócz wsparcia finansowego, właściciele emerytowanych zwierząt służbowych mogą liczyć na pełny zwrot kosztów związanych z niezbędną opieką weterynaryjną.