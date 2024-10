Z dniem 1 stycznia 2025 roku nastąpią modyfikacje w przepisach dotyczących przyznawania świadczenia wspierającego, co umożliwi dostęp do tego świadczenia nowym kategoriom beneficjentów. Oto szczegóły.

1 stycznia 2025 roku dojdzie do rozszerzenia kręgu beneficjentów świadczenia wspierającego. Obecnie prawo do tego świadczenia mają osoby z niepełnosprawnością, których poziom potrzeby wsparcia został określony na poziomie co najmniej 87 punktów. Od 2025 roku rozpocznie się kolejny etap realizacji programu świadczeń dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie przysługiwało osobom z niepełnosprawnością, których poziom potrzeby wsparcia został określony na poziomie od 78 do 86 punktów.

Wdrażanie świadczenia wspierającego odbywa się w trzech etapach: osoby z najwyższą oceną potrzeby wsparcia (87-100 punktów) otrzymały możliwość ubiegania się o świadczenie w 2024 roku, kolejne grupy (78-86 punktów) będą mogły to zrobić od 2025 roku, a ostatnia grupa (70-77 punktów) – od 2026 roku.

W odmiennej sytuacji znajdują się osoby posiadające co najmniej 70 punktów, gdyż są one uprawnione do świadczenia wspierającego od 2024 roku, o ile po 31 grudnia 2023 roku przysługiwało im lub będzie przysługiwać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez gminę.

Świadczenie wspierające

Osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, potwierdzające potrzebę wysokiego poziomu wsparcia, są uprawnione do świadczenia wspierającego, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prawo do świadczenia jest niezależne od dochodów osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny, a także nie jest uzależnione od podejmowania aktywności zawodowej lub pobierania świadczeń emerytalnych, lub rentowych. Świadczenie to jest przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania jest posiadanie decyzji wydanej przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzającej stopień niepełnosprawności i potrzebę wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego

Kwota świadczenia wspierającego jest bezpośrednio zależna od wysokości renty socjalnej i kształtuje się w przedziale od 40 proc. do 220 proc. tej renty. Dokładna wysokość świadczenia jest indywidualnie ustalana na podstawie oceny poziomu potrzeb wsparcia, wyrażonej liczbą punktów w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół orzeczniczy. Z uwagi na to, że od 1 marca 2024 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1780,96 zł, maksymalna kwota świadczenia wspierającego, możliwa do uzyskania, to 3920 zł, natomiast minimalna wynosi 712 zł.

Równolegle do corocznej waloryzacji kwoty renty socjalnej, wysokość świadczenia wspierającego będzie również poddawana corocznej waloryzacji. Świadczenie wspierające będzie przekazywane wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez beneficjenta w złożonym wniosku. Świadczenie wspierające przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie – na czas ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, tj. do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności tej decyzji.

Wypłaty świadczenia wspierającego

Wysokość świadczenia wspierającego jest ustalana indywidualnie dla każdej osoby w zależności od liczby punktów, które otrzymała w wyniku oceny poziomu jej potrzeb. Świadczenie wspierające jest przyznawane w następujących wysokościach: