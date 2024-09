Od marca br. emeryci wykonujący zawody ratownicze otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 258 złotych. Jest to świadczenie dożywotnie, przyznawane jednorazowo. Środki te są przekazywane na konto beneficjenta do 15. dnia każdego miesiąca. Oto szczegóły.

Świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze, którego wysokość ustalono na 258 złotych miesięcznie od marca 2024 roku do końca lutego 2025 roku, to dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów spełniających określone kryteria. Rocznie beneficjent może otrzymać łącznie 3096 złotych. Program ten został uruchomiony w grudniu 2021 roku. Z dodatkowych środków mogą jednak skorzystać wyłącznie byli pracownicy dwóch zawodów. Jakich?

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze jest przeznaczone wyłącznie dla emerytowanych członków służb ratowniczych: górskich i ochotniczych straży pożarnych. Uprawnienie do dodatku do emerytury przysługujeosobom, które spełniają następujące warunki: mężczyźni posiadający co najmniej 25-letni staż pracy i potwierdzony udział w akcjach ratowniczych oraz kobiety posiadające co najmniej 20-letni staż pracy i potwierdzony udział w akcjach ratowniczych.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia ratowniczego jest potwierdzony czynny udział w działaniach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Udział ten powinien być poświadczony pisemnie przez co najmniej trzech świadków. Jednym z wymaganych świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie samorządowym. Ponadto okres zatrudnienia tego świadka powinien częściowo pokrywać się z okresem, w którym wnioskodawca brał udział w akcjach ratowniczych.

Wniosek o świadczenie ratownicze

Aby ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury, należy złożyć wniosek w Komendzie Powiatowej lub Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Środki powinny być przelewane na konto beneficjenta do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Świadczenie ratownicze, raz przyznane, przysługuje beneficjentowi do końca życia.