Zasądzenie alimentów – co bierze pod uwagę sąd?

Rodzice zobowiązani są do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody uzyskiwane z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek ten realizowany jest zarówno poprzez materialne spełnianie obowiązku alimentacyjnego, jak i osobiste starania o utrzymanie i wychowanie małoletniego.

- W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie realizuje tych obowiązków, drugi rodzic może wystąpić do Sądu Rejonowego o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego. W każdym przypadku sąd indywidualnie bada, co należeć będzie do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego - dla jednego będą to najbardziej podstawowe kwestie, zaś dla innego lekcje jazdy konnej czy zagraniczne obozy językowe – mówi Katarzyna Brzezińska-Gołębiewska, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Ojciec nie płaci alimentów – jak rozpocząć egzekucję komorniczą?

Samo zasądzenie świadczenia nie gwarantuje jego otrzymywania. Jak donoszą media, 357 tys. rodziców nie płaci alimentów na własne dzieci, mimo że ciąży na nich taki obowiązek. Z kolei średni dług wynosi ponad 55 tys. zł. Co powinien zrobić rodzic, który – mimo zasądzenia alimentów przez sąd – ich nie otrzymuje?

W pierwszej kolejności powinien zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli matka lub ojciec zobowiązany do alimentów uzyskuje jakieś dochody lub posiada majątek, komornik ściągnie pieniądze i przekaże je uprawnionej osobie. Warto pamiętać, że od nieterminowo uiszczanych świadczeń naliczane są ustawowe odsetki za opóźnienie.

- Egzekucja komornicza wiąże się z dodatkowymi opłatami wynoszącymi 10 proc. ściągniętej kwoty. Do tego dochodzą koszty postępowania oraz koszty zastępstwa procesowego, jeśli rodzic występujący w postępowaniu egzekucyjnym zdecydował się skorzystać z pełnomocnika – zwraca uwagę Katarzyna Brzezińska-Gołębiewska.

Fundusz Alimentacyjny – kiedy można skorzystać ze wsparcia?

W przypadku bezskutecznej egzekucji poszkodowany rodzic powinien sprawdzić, czy kwalifikuje się do otrzymywania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Maksymalna wysokość takiego wsparcia wynosi 1000 zł miesięcznie. Niestety nie każda matka lub ojciec otrzyma takie wsparcie. Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje wyłącznie rodzicowi, który uzyskuje dochody nieprzekraczające 1209 zł na osobę w rodzinie.

Konsekwencje karne dla dłużnika alimentacyjnego

Matki i ojcowie mogą również złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym, „kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. A jeśli przez niealimentację rodzic naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Najczęstsze błędy rodziców podczas spraw alimentacyjnych

Adwokat zwraca uwagę na błędy, jakie rodzice popełniają podczas spraw o alimenty. Wśród najczęstszych wymienia brak dokumentacji dotyczącej usprawiedliwionych, ale nietypowych potrzeb małoletnich.

- W szczególności odnosić się to będzie do wszelkiego rodzaju terapii, leczenia ortodontycznego, zajęć dodatkowych czy sportowych. Kolejnym błędem jest przyjmowanie, że do usprawiedliwionych potrzeb należy wliczyć ratę kredytu płaconą przez rodzinę w sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości jest tylko rodzic. Pomijane są też koszty cykliczne, takie jak remonty, wymiana mebli, sprzętu sportowego, a także podawane są przez matki niższe koszty niż w rzeczywistości są przez nie ponoszone – przypomina adwokat.