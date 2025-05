Uznanie ojcostwa przed narodzinami dziecka daje ojcu prawo do władzy rodzicielskiej tuż po porodzie. Dotyczy ona par, które nie są małżeństwem, a ojciec chce zadbać o swoje prawa do dziecka jeszcze przed jego przyjściem na świat. Procedura ta wiąże się z pewnymi formalnościami, które warto poznać, aby wszystko przebiegło sprawnie.

Czym jest uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem to możliwość formalnego potwierdzenia ojcostwa nienarodzonego dziecka, co skutkuje nadaniem ojcu pełnych praw rodzicielskich tuż po narodzinach. Prawo to daje ojcu prawo do podejmowania decyzji dotyczących dziecka oraz jego majątku, co reguluje artykuł 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem:

„Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.

Formalności związane z uznaniem ojcostwa przed porodem

Aby ojciec mógł uznać ojcostwo przed narodzinami, musi udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) i złożyć odpowiednie oświadczenie. W tym samym czasie może również odbyć się procedura nadania dziecku nazwiska. Do złożenia oświadczenia nie jest wymagany specjalny wniosek – wystarczy podpisać odpowiedni protokół.

Podczas składania oświadczenia oboje rodzice muszą przedstawić dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport. Dodatkowo, w przypadku ciąży, wymagane może być również zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży. Oświadczenie ojca musi zostać potwierdzone przez matkę dziecka. Matka ma na to czas do trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku przez ojca. Jeśli matka nie ukończyła 18. roku życia, zaświadczenie można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Co istotne, oświadczenie musi być złożone osobiście. Nie można wysłać go pocztą ani za pośrednictwem internetu. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych Urzędów Stanu Cywilnego, co ułatwia przygotowanie odpowiednich dokumentów.

Jakie dokumenty są wymagane do uznania ojcostwa?

Aby uznać ojcostwo przed porodem, należy złożyć oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a także przedłożyć wymagane dokumenty. Najczęściej są to:

dowód osobisty lub paszport ojca i matki,

zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży (w zależności od wymagań konkretnego USC).

Dzięki tym dokumentom sporządzany jest protokół uznania ojcostwa, który jest podstawą nadania dziecku nazwiska i formalnego uznania ojca.