Projekt przewiduje też uniemożliwienie kierowcom redukowanie punktów karnych za poważne wykroczenia w drodze szkolenia.

Będzie można stracić prawo jazdy też poza zabudowanym

Resort infrastruktury, który przygotował projekt noweli dodał w nim m.in. nową przesłankę zatrzymania prawa jazdy kierowcom. Ma być nią prowadzenie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Projektowana nowelizacja zakłada także, że nie będzie można obniżyć wskutek szkolenia punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, tj. najbardziej godzące w bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W opisie projektu przypomniano, że obecnie osoba wpisana do ewidencji kierujących pojazdami może raz na 6 miesięcy na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych.

17-latek na drodze? Tylko z dorosłym pasażerem i bez alkoholu

Nowela wprowadza też okres próbny oraz zasady cofania uprawnień do kierowania pojazdem dla prawa jazdy kategorii B wydanych tzw. młodym kierowcom. Projekt przewiduje bowiem przywrócenie wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Wyjaśniono, że regulacje mają na celu zwiększenie mobilności młodych osób, co przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Zgonie z proponowanymi przepisami, w okresie próbnym kierującemu pojazdem zabrania się spożywania alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywania przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego.

Projekt noweli przesądza również o tym, że nieletni kierowca, będąc w okresie próbnym, może przewozić osoby, które nie ukończyły 18 lat, wyłącznie w towarzystwie dorosłego doświadczonego pasażera, co ma zapobiegać wypadkom związanym z powrotami młodych osób z imprez.

Przewidziano też zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Ministerstwo takie rozwiązanie uzasadniło oczekiwaniami rolników. „Ciągniki rolnicze charakteryzują się wysokimi parametrami bezpieczeństwa czynnego i biernego, co przeciwdziała wypadkom drogowym i uzasadnia projektowane zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się tych pojazdów” - podano w opisie projektu.

Nowe uprawnienia dla egzaminatorów prawa jazdy. Rząd luzuje przepisy

Projekt nowelizacji zmniejsza też ograniczenia stawiane egzaminatorom prawa jazdy, pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej. Aby zachować zgodność przepisów ustawy z unijnym prawem, zaznaczono, że egzaminator nie może równocześnie wykonywać działalności zarobkowej jako instruktor nauki jazdy w szkole nauki jazdy.

W przygotowywanej nowelizacji doprecyzowano, w jakiej sytuacji można zakończyć egzamin na prawo jazdy przed wykonaniem przez egzaminowanego wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań. Projekt noweli, zgodnie z unijnym prawem, na pierwszym miejscu stawia tu potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa egzaminatora i to nie tylko przed niebezpiecznym zachowaniem osoby egzaminowanej na drodze, ale również przed agresją osoby egzaminowanej, nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z stanem zagrożenia epidemicznego albo innym trudnym do przewidzenia zachowaniem osoby egzaminowanej mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa egzaminatora.(PAP)