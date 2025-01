Spowoduje też zmianę minimalnej liczby dni wolnych od pracy u wszystkich pracodawców, także tych, u których praca zwykle 24 grudnia nie była świadczona. Na nowo trzeba również obliczyć współczynnik urlopowy

1 lutego wejdzie w życie ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, która ustanawia wigilię Bożego Narodzenia świętem będącym dniem wolnym od pracy. Zwiększa to liczbę dni świątecznych do 14 w roku kalendarzowym. W 2025 r. będziemy mieli 12 świąt w dni inne niż niedziele.

Te zmiany przekładają się na planowanie pracy w harmonogramach i wpływają pośrednio na kwestie ustalane na podstawie wymiaru czasu pracy (np. dodatki do wynagrodzenia) lub dni wolnych (współczynnik dla ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy).

Praca w święta

Praca w niedziele i święta może być planowana wówczas, gdy pozwala na to prawo wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy. Praca może być więc świadczona w te dni, jeśli jest uwzględniona w katalogu wskazanym w art. 15110 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Jest on bardzo szeroki i obejmuje m.in. pracę w ruchu ciągłym lub w transporcie.

Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę przypadającą w czasie od godz. 6 w kalendarzową niedzielę do godz. 6 następnego dnia (niedziela kończy się zatem o godz. 6 w poniedziałek). Pracodawca może jednak w przepisach wewnętrznych inaczej oznaczyć niedzielę i święto (np. od godz. 7 jednego dnia do godz. 7 następnego dnia, od godz. 0 do godz. 24). Jest to niezmiernie istotne dla ustalania czasu pracy oraz jego rozliczania. [przykłady 1, 2]

Przykład 1

Święto od godz. 6 U pracodawcy nie jest wykonywana praca w niedziele i święta. Pracownicy z nocnej zmiany 23 grudnia 2025 r. skończą pracę o godz. 6. Takie planowanie pracy jest prawidłowe, nie skutkuje wykonywaniem pracy w święto, 24 grudnia, ponieważ rozpoczyna się ono o godz. 6 tego dnia (przy założeniu, że pracodawca nie wprowadził innych godzin).

Przykład 2

Praca podczas dwóch dni świątecznych Część pracowników ma planowaną pracę każdego dnia tygodnia, także w święta. Do tej pory w święta Bożego Narodzenia była stosowana zasada, że pracownik, który ma planowaną pracę na jeden dzień świąteczny, nie pracuje w drugi dzień. Wolna Wigilia może nieco skomplikować planowanie pracy. Czy będzie dopuszczalne zaplanowanie pracy na dwa z trzech dni tych świąt? Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w weekendowym systemie czasu pracy oraz pracowników instytucji kultury, którzy mogą pracować w niedziele bez tego ograniczenia. Podobnego wymogu nie ma odnośnie do planowania pracy w dni świąteczne. Nie ma zatem obowiązku zapewniania np. wolnego co drugiego dnia świątecznego. Jest dopuszczalne planowanie pracy nawet w każde święto, jedynie zwyczajowo pracodawcy często nie rozplanowują dla danej osoby pracy na całe święta, szczególnie na dwa dni Wielkanocy czy dwa dni świąt Bożego Narodzenia. Wprost nie ma jednak żadnych prawnych wyłączeń zakazujących planowania pracy w następujące po sobie święta, nawet jeżeli są to dni przypadające bezpośrednio po sobie. Można zatem zaplanować pracę na dwa z trzech grudniowych świąt.

Planując pracę w niedzielę i święta, należy pamiętać o co najmniej czterech zasadach:

jest ona dopuszczalna, jeśli jest uwzględniona w katalogu prac wskazanych w art. 15110 k.p.;

mówiąc o pracy w niedziele i święta, mówimy o pracy w przedziale godzinowym uznanym za pracę w tych dniach na podstawie art. 1519 k.p., zgodnie z którym za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godz. 6 w tym dniu a godz. 6 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina;

planując pracę w niedziele, należy zapewnić co najmniej jedną niedzielę wolną od pracy raz na cztery tygodnie (z uwzględnieniem wyjątków);

należy wyznaczyć dni wolne od pracy w zamian za planowaną pracę w niedziele i święta w terminach określonych na zasadach wynikających z k.p.

Wymiar czasu pracy

Ustanowienie od 2025 r. Wigilii świętem wprost powoduje, że ten dzień staje się wolny od pracy. Bezpośrednio przekłada się to również na ustalenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. [tabele 1, 2, 3]

Czas pracy w 2025 r. w różnych okresach rozliczeniowych ©℗ Tabela 1. Miesięczne okresy rozliczeniowe

MiesiącMiesiąc Wymiar czasu pracyWymiar czasu pracy II (40 godz. x 4 tyg. ) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 168 godz.(40 godz. x 4 tyg. ) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 168 godz. IIII 40 godz. x 4 tyg. = 160 godz.40 godz. x 4 tyg. = 160 godz. IIIIII (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) = 168 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) = 168 godz. IVIV (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 168 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 168 godz. VV (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 160 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 160 godz. VIVI (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 160 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 160 godz. VIIVII (40 godz. x 4 tyg.)+ (8 godz. x 3 dni) = 184 godz.(40 godz. x 4 tyg.)+ (8 godz. x 3 dni) = 184 godz. VIIIVIII (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 160 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 160 godz. IXIX (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) = 176 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) = 176 godz. XX (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) = 184 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) = 184 godz. XIXI (40 godz. x 4 tyg.) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 144 godz.(40 godz. x 4 tyg.) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 144 godz. XIIXII (40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) = 160 godz.(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) = 160 godz.

Tabela 2. Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

OkresOkres Wymiar czasu pracyWymiar czasu pracy I–IIII–III (40 godz. x 12 tyg. ) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 496 godz.(40 godz. x 12 tyg. ) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) = 496 godz. IV–VIIV–VI (40 godz. x 13 tyg.) – (8 godz. x 4 dni świąteczne) = 488 godz.(40 godz. x 13 tyg.) – (8 godz. x 4 dni świąteczne) = 488 godz. VII–IXVII–IX (40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień ) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 520 godz.(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień ) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) = 520 godz. X–XIIX–XII (40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 5 dni świątecznych) = 488 godz.(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 5 dni świątecznych) = 488 godz.

Tabela 3. Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe

OkresOkres Wymiar czasu pracyWymiar czasu pracy I–IVI–IV (40 godz. x 17 tyg. ) + (8 godz. x 1 dzień ) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) = 664 godz.(40 godz. x 17 tyg. ) + (8 godz. x 1 dzień ) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) = 664 godz. V–VIIIV–VIII (40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni ) – (8 godz. x 4 dni świąteczne) = 664 godz.(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni ) – (8 godz. x 4 dni świąteczne) = 664 godz. IX–XIIIX–XII (40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 5 dni) = 664 godz.(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 5 dni) = 664 godz.

12-miesięczny okres rozliczeniowy obejmuje 1992 godziny, obliczone w następujący sposób: (40 godz. x 52 tyg. ) + (8 godz. x 1 dzień ) – (8 godz. x 12 dni świątecznych) = 1992 godz.

Aby obliczyć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, trzeba postępować po kolei w następujący sposób:

krok 1 – pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;

krok 2 – dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn ośmiu godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku;

krok 3 – odliczyć od otrzymanego wyniku po osiem godzin za każde święto będące dniem wolnym od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, które przypada w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Dotyczy to również sytuacji, gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy, o ile jest to dzień inny niż niedziela.

Minimalna liczba dni wolnych od pracy

Minimalna liczba dni wolnych w okresie rozliczeniowym musi być równa liczbie niedziel, świąt przypadających w dni inne niż niedziela oraz dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Aby ją ustalić:

dzielimy wymiar czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego przez dobową normę czasu pracy – obliczamy w ten sposób maksymalną liczbę dni pracy;

wynik odejmujemy od liczby dni kalendarzowych w okresie rozliczeniowym. [przykład 3]

Przykład 3

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy W trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym okres październik–grudzień 2025 r. minimalna liczba dni wolnych od pracy wynosi 31, co wynika z następujących obliczeń:

488 godz. (wymiar czasu pracy) : 8 = 61 (maksymalna liczba dni pracy)

92 (liczba dni kalendarzowych) – 61 = 31 (minimalna liczba dni wolnych od pracy)

Ustanowienie Wigilii dniem wolnym wpływa na liczbę dni wolnych w okresie rozliczeniowym.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na uchwałę siedmiu sędziów z 14 listopada 2001 r. (sygn. akt III ZP 20/01). SN stwierdził, że „nie jest dopuszczalne bilansowanie dni pracy godzinami pracy (na przykład ustalenie w jednym tygodniu sześciu dni pracy w pełnym obciążeniu po osiem godzin na dobę, a w innym tygodniu pięciu dni pracy z odpowiednim skróceniem dobowego wymiaru pracy, aby po zbilansowaniu okazało się, że w okresie rozliczeniowym tygodniowa norma nie przekroczyła przeciętnie czterdziestu godzin). Musi być zachowana pięciodniowa norma tygodniowa w okresie rozliczeniowym (po zbilansowaniu dni pracy). Bilansowaniu muszą podlegać zarówno godziny, jak i dni pracy. Norma tygodniowa to jednocześnie (równolegle) godziny (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym) i dni (przeciętnie pięć dni tygodniowo w okresie rozliczeniowym)”.

Minimalna liczba dni wolnych w okresie rozliczeniowym ma być równa liczbie niedziel, świąt przypadających w dni inne niż niedziela oraz dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Przez zaplanowanie w harmonogramie i wypracowanie przez pracownika zbyt dużej liczby dni pracy w okresie rozliczeniowym pracodawca narusza przepisy o czasie pracy, co jest zagrożone karą grzywny do 30 000 zł.

Trzeba pamiętać, że jeżeli praca została zaplanowana w wymiarze godzin równym wymiarowi czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego, to samo niezapewnienie minimalnej liczby dni wolnych nie daje prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Przepisy prawa pracy przewidują jedynie świadczenia w postaci dodatku za czas przepracowany w niedziele lub święta, który nie został zrekompensowany dniami wolnymi.

Gdy Wigilia wypada w dniu wolnym

W 2025 r. Wigilia Bożego Narodzenia przypada w środę, w większości przypadków ten dzień tygodnia jest dniem pracy, ale nie zawsze. Może to być dzień rozkładowo wolny, np. w związku z zatrudnieniem niepełnoetatowym ze stałym rozkładem czasu pracy opiewającym na mniejszą niż pięć liczbę dni pracy w każdym tygodniu.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, które przypada w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Dotyczy to również sytuacji, gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy, o ile jest to dzień inny niż niedziela.

Najczęściej problem z rozliczeniem święta przypadającego na dzień wolny występuje w przypadku sobót, które w zdecydowanej większości stałych rozkładów dziennych są dniami wolnymi od pracy. Najczęściej stały rozkład obejmuje dni od poniedziałku do piątku, a nie np. od wtorku do soboty, ale pracodawca może stosować również taki rozkład. [przykłady 4 i 5]

Przykład 4

Mniej niż pięć dni pracy Pracownik pracuje na 1/4 etatu w miesięcznych okresach rozliczeniowych według harmonogramów czasu pracy. Jego praca jest planowana na dni od poniedziałku do niedzieli (także w święta), ale w każdym tygodniu kalendarzowym na liczbę dni pracy mniejszą niż pięć. Zwykle są to dwa–trzy dni z wymiarem godzin od czterech do ośmiu. Przyjmijmy, że na okres rozliczeniowy grudzień 2025 r. pracownik ma rozplanowane 40 godzin (1/4 z pełnego wymiaru czasu pracy dla tego okresu rozliczeniowego) na łącznie osiem dni. W tygodniu świątecznym ma zaplanowaną pracę w następujący sposób:

22 grudnia – sześć godzin;

23 grudnia – cztery godziny.

Przepisy nie wskazują wprost na to, że święto przypadające w dniu wolnym musi być powiązane z udzieleniem innego dnia wolnego. Taki obowiązek obejmuje jednak każdą sytuację, w której rozkład czasu pracy pracownika obejmuje stałe pięć dni pracy w tygodniu. Jest to związane z obowiązkiem zapewnienia pracownikom łącznej liczby dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającej co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. W analizowanej sytuacji pracownik ma łączną liczbę dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym wyższą niż minimalna. To zatem, że Wigilia (święto) przypada w dniu dla niego harmonogramowo wolnym, w żadnym razie nie wymaga wyznaczenia innego dnia wolnego.

Przykład 5

Wyznaczenie dnia wolnego Pracownicy pracują w stałym rozkładzie od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym, a wszystkie soboty, niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Przed zmianą przepisów 24 grudnia przypadający w sobotę nie miał znaczenia dla czasu pracy, ponieważ Wigilia nie była świętem. W żaden sposób nie wpływała na wymiar czasu pracy ani na liczbę dni wolnych od pracy. Po zmianie jest to kolejne święto, które już ma na to wpływ. To oznacza, że w sytuacji gdy Wigilia będzie przypadać w sobotę, u tego pracodawcy będzie konieczne wyznaczenie w okresie rozliczeniowym jakiegoś dnia wolnego od pracy, co z jednej strony wyrówna liczbę godzin (osiem godzin w związku ze świętem obniżające wymiar czasu pracy), z drugiej – minimalną liczbę dni wolnych od pracy.

Pora nocna to osiem kolejnych godzin w pełni mieszczących się w przedziale od godz. 21 do godz. 7. Najczęściej są wskazywane pełne godziny (21–5, 22–6, 23–7), ale można także przyjąć godziny niepełne np. od 21.30 do 5.30.

Jeżeli pora nocna została określona np. na czas od godz. 23 do godz. 7, to praca przez całą tak określoną porę nocną w nocy z 23 grudnia na 24 grudnia 2025 r. – przy braku zmiany godzin granicznych pracy w święta – będzie częściowo stanowić pracę w święto.

Za pracę w porze nocnej, a więc w przedziale określonym w regulaminie pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia u pracodawców, którzy regulaminu nie wydają, pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Jest to dodatek godzinowy w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (art. 1518 k.p.). Jego konkretna wysokość zależy zarówno od aktualnie obowiązującej stawki wynagrodzenia minimalnego, jak i od wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym wystąpiła praca w nocy. W związku z ustaleniem Wigilii jako święta obniża się czas pracy w grudniu, co wpływa na wysokość dodatku. [tabela 4]

Tabela 4. Dodatek za pracę w porze nocnej ©℗

MiesiącMiesiąc Wymiar czasu pracyWymiar czasu pracy Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2025 r.Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2025 r. II 168 godz.168 godz. (4666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20 proc. = 5,55 zł(4666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20 proc. = 5,55 zł IIII 160 godz.160 godz. ( 4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł( 4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł IIIIII 168 godz.168 godz. (4666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20 proc. = 5,55 zł(4666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20 proc. = 5,55 zł IVIV 168 godz.168 godz. (4666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20 proc. = 5,55 zł(4666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20 proc. = 5,55 zł VV 160 godz.160 godz. (4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł(4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł VIVI 160 godz.160 godz. (4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł(4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł VIIVII 184 godz.184 godz. (4666 zł : 184 godz.) = 25,36 zł; 25,07 zł × 20 proc. = 5,07 zł(4666 zł : 184 godz.) = 25,36 zł; 25,07 zł × 20 proc. = 5,07 zł VIIIVIII 160 godz.160 godz. (4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł(4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł IXIX 176 godz.176 godz. (4666 zł : 176 godz.) = 26,51 zł; 26,51 zł × 20 proc. = 5,30 zł(4666 zł : 176 godz.) = 26,51 zł; 26,51 zł × 20 proc. = 5,30 zł XX 184 godz.184 godz. (4666 zł : 184 godz.) = 25,36 zł; 25,07 zł × 20 proc. = 5,07 zł(4666 zł : 184 godz.) = 25,36 zł; 25,07 zł × 20 proc. = 5,07 zł XIXI 144 godz.144 godz. (4666 zł : 144 godz.) = 32,40 zł; 32,40 zł × 20 proc. = 6,48 zł(4666 zł : 144 godz.) = 32,40 zł; 32,40 zł × 20 proc. = 6,48 zł XIIXII 160 godz.160 godz. (4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł(4666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20 proc. = 5,83 zł

Ten dodatek ten przysługuje zarówno za pracę w nocy wynikającą z rozkładu czasu pracy, jak i za wykonywane w nocy na polecenie pracodawcy nadgodziny.

Dodatek za pracę w nocy jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia. Powinien zostać wypłacony w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym praca w godzinach nocnych wystąpiła. To świadczenie jest należne za czas przepracowany w nocy i w przypadku niepełnych godzin należy je ustalić proporcjonalnie. Pracownik ma zatem prawo np. do 1/4 (przy 15 minutach) lub 1/3 (przy 20 minutach) części dodatku za godzinę pracy nocnej należnego w danym miesiącu. [przykład 6]

Przykład 6

Niepełna godzina Pracownik pracuje 15 stycznia 2025 r. w godz. od 14 do 22. Musiał zostać w pracy o 15 minut dłużej w związku ze spóźnieniem się zmiennika. Pora nocna obejmuje czas od godz. 22 do godz. 6. Pracownik nabywa prawo do dodatku za pracę w porze nocnej. Z tego tytułu powinien otrzymać 1,39 zł (5,55 zł x ¼). Odrębnie nabywa prawo do świadczeń z tytułu pracy nadliczbowej (wynagrodzenie plus dodatek albo czas wolny), gdyż wskazane 15 minut stanowi pracę ponad dobową normę czasu pracy.

Ekwiwalent urlopowy

Dodatkowe święto ma wpływ na wysokość współczynnika urlopowego. Wprost służy on ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, ale w praktyce ma zdecydowanie szersze zastosowanie, gdyż pojawia się w obliczeniach wielu świadczeń dla pracowników (odpraw, odszkodowań). Przepisy odnośnie do ich ustalania odsyłają bowiem do zasad dotyczących ekwiwalentu.

Zgodnie z par. 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Wigilia ustanowiona świętem wpływa zatem wprost na wysokość współczynnika, ale dopiero od lutego 2025 r. Nie można przyjąć, że przy zastosowaniu współczynnika w styczniu można się opierać przy ustalaniu jego wysokości na dniu świątecznym, który zgodnie z obowiązującymi w styczniu przepisami świętem jeszcze nie jest. Dlatego w 2025 r. obowiązują dwa współczynniki urlopowe:

dla stycznia [365 dni roku – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83

dla okresu luty–grudzień [365 dni roku – (52 niedziele + 12 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,75.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy, należy postępować po kolei w następujący sposób:

krok 1 – podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy;

krok 2 – podzielić tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika;

krok 3 – pomnożyć tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. [przykłady 7 i 8]

Przykład 7

Ekwiwalent za urlopy proporcjonalny i zaległy Pracownikowi A kończy się umowa na czas określony 22 stycznia 2025 r. Pracodawca wypłaci mu ekwiwalent za urlop proporcjonalny w 2025 r. oraz za pozostałe z 2024 r. cztery dni urlopu zaległego. Pracownik zarabia 6000 zł miesięcznie, ma prawo do 26 dni urlopu rocznie. Pracownikowi A przysługuje urlop za 2025 r. w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, czyli trzech dni (26 x 1/12, wynik zaokrąglamy w górę do pełnego dnia). Pozostały mu również cztery dni urlopu z roku ubiegłego. W obu przypadkach do ustalenia ekwiwalentu pracodawca musi zastosować współczynnik urlopowy dla stycznia 2025 r. Znaczenie ma dzień nabycia prawa do ekwiwalentu, a nie okres, za który przysługuje rozliczany ekwiwalentem urlop. Pracownik ma zatem do rozliczenia ekwiwalentem siedem dni (56 godzin) urlopu. 6000 zł : 20,83 = 288,05 zł 288,05 zł : 8 = 36,01 zł 36,01 zł x 56 godzin = 2016,56 zł (należny ekwiwalent za urlop).

Przykład 8

Tylko za jeden dzień Pracownikowi B 31 stycznia upływa trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Nie ma urlopu zaległego z 2024 r., zaś z urlopu z 2025 r. wykorzystał dwa dni (16 godzin). Pracownik zarabia 7000 zł miesięcznie i ma prawo do 26 dni urlopu rocznie. Wynagrodzenie otrzymuje piątego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, za który jest należne. W takim też terminie pracodawca planuje wypłacić ekwiwalent. Niezależnie od faktycznego dnia wypłaty tego świadczenia pracownik nabywa do niego prawo 31 stycznia i należy przyjąć do obliczeń współczynnik urlopowy obowiązujący w tym dniu. Pracownikowi przysługują trzy dni urlopu, z czego wykorzystał dwa dni. Ekwiwalentem zostanie więc rozliczony jeden dzień (8 godzin). 7000 zł : 20,83 = 336,05. A skoro obliczamy ekwiwalent tylko za jeden dzień, możemy pominąć kolejne obliczenia (dzielenie przez osiem i w tym przypadku także kolejno mnożenie przez osiem). Należny ekwiwalent wynosi 336,05 zł. ©℗