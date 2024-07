O tym, że dym papierosowy szkodzi zdrowiu nie tylko palących, ale również osób przebywających w ich otoczeniu, wiedzą wszyscy. Często zdarza się, że palacze wychodzą na balkon, aby nie „truć” swoich domowników. Zapominają jednak o sąsiadach, którzy mogą w tym czasie wypoczywać na swoich tarasach. Co można zrobić z uciążliwym sąsiadem, który nie zwraca uwagi na innych lokatorów?

Ustawa antytytoniowa

Bierni palacze mogą powołać się na tzw. ustawę antytytoniową. Wedle zawartych w niej zapisów palenie jest zabronione na terenie zakładów leczniczych, uczelniach, jednostkach oświatowych, lokalach gastronomicznych, transporcie publicznym, na placach zabaw, obiektach sportowych i kulturalno-wypoczynkowych czy zakładach pracy. Niestety, nie znajdziemy zapisu bezpośrednio mówiącego o zakazie palenia na balkonach w budynkach mieszkalnych.

Regulacje wewnętrzne

Niestety, w regulacjach wspólnot mieszkaniowych nie znajdziemy zapisu o zakazie palenia na balkonie. Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z 2008 roku, która mówi, że balkon nie jest częścią wspólną, tylko przynależy do lokalu.

Palenie na balkonie, a prawo cywilne

W art. 144 kodeksu cywilnego możemy znaleźć zapis: ,,właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych’’.

Są to jednak sprawy skomplikowane, które wymagają w większości przypadków zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika. Palenie na balkonie jest legalne. Co zatem najlepiej zrobić, jeśli dym wpadający do naszego mieszkania jest dla nas uciążliwy?

Polubowne sposoby załagodzenia sporu

Pierwszym krokiem, który należałoby poczynić, jest próba dogadania się z sąsiadem. Istnieje szansa, że zrozumie i zaprzestanie uciążliwego palenia na balkonie. Wszystko zależy od charakteru osoby, na którą trafimy.

Palenie na balkonie. Wpłynęła petycja do Ministerstwa Zdrowia

Być może już niedługo pojawi się możliwość powołania na stanowisko Ministerstwa Zdrowia, bowiem 5 maja 2024 roku wpłynęła petycja dotycząca zakazu palenia na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych. Prośba dotyczy zakazu palenia tradycyjnych papierosów oraz e-papierosów. Podobne zakazy istnieją już w innych krajach np. na Litwie.