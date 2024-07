Wiele kobiet po przejściu na zwolnienie lekarskie płatne 100 proc. w czasie ciąży zastanawia się, czy może w tym czasie wyjechać na wakacje. Dla wielu z nich jest to idealna opcja, aby się zrelaksować i zadbać o zdrowie psychiczne. Wieczorne spacery nad morzem, wylegiwanie na leżaku przy hotelowym basenie, a może spacery w górach - wszystko wydaje się możliwe. Jednak czy na L4 można podróżować?

Podróżowanie w ciąży a zwolnienie lekarskie

L4 jest zwolnieniem lekarskim, który potwierdza czasową niezdolność do wykonywania pracy. Według danych ZUS odsetek zwolnień lekarskich wykorzystywanych w niewłaściwy sposób wynosi nawet 10 proc. Na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza prowadzącego ciążę znajduje się adres pobytu kobiety. To właśnie tam powinna przebywać ciężarna. W szczególności jeżeli lekarz zalecił leżenie. Wówczas nawet wyjście z domu jest zakazane. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona, np. wizytą u lekarza, jednak kobieta będzie musiała to udowodnić.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Sprawdza, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Wizyta jest niezapowiedziana i może odbywać się o różnych godzinach.

L4 ,,chodzące’’ w ciąży. Czy można podróżować?

Jeżeli kobieta otrzymuje zwolnienie lekarskie tzw. „chodzące” ma prawo opuścić miejsce pobytu w celu załatwienia niezbędnych spraw. I tu mogą rozpocząć się spekulacje, czy wyjazd na wakacje, do domku w lesie oddalonego 20 km od miejsca zamieszkania, jest rozumiany jako załatwienie niezbędnych spraw? Niestety nie. Tak samo jak wyjście do kosmetyczki czy fryzjera.

Zwolnienie lekarskie w ciąży. Co w przypadku kontroli?

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zastanie ciężarnej we wskazanym miejscu pobytu ma prawo zakwestionować zasadność wypłaty zasiłku chorobowego lub w najgorszym przypadku doprowadzić do odebrania świadczenia. Pracodawca może zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy, a także zwolnić ją dyscyplinarnie.

Zmiana miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim

Jeżeli ciężarna obawia się podważenia zasadności jej zwolnienia lekarskiego w związku ze zmianą miejsca pobytu, powinna udać się do dowolnej jednostki ZUS. Jeżeli kobieta zmienia miejsce pobytu na hotel, powinna mieć ze sobą zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podróżowania. Lekarz może również zalecić wyjazd ze wskazań lekarskich. Warto pamiętaj, że obecnie, kiedy większość swojego życia publikujemy w internecie, wychwycenie kobiety w ciąży przebywającej na wakacjach, nie stanowi problemu.

Kontroler z ZUS nie zastał ciężarnej w domu. Co wtedy?

Kobieta, która ma wystawione zwolnienie lekarskie w czasie ciąży tzw. chodzące, której pracownik ZUS nie zastał w miejscu pobytu, otrzyma pismo z prośbą o wskazanie przyczyny nieobecności. Brak wyjaśnień stanowi podstawy, aby sądzić, że zwolnienie nie jest wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podsumowując, czy można wyjechać na wakacje w trakcie L4? I tak, i nie. Sprawę należy dokładnie przemyśleć przed podjęciem odpowiedniej decyzji.