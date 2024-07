Okres ciąży to szczególny czas w życiu kobiety. To także ostatnie momenty przed wkroczeniem w nową rolę społeczną - byciem mamą. Nietrudno się więc dziwić, że kobiety chętnie wykorzystują ten czas, aby nacieszyć się pięknymi widokami i poznać nowe kultury. O czym trzeba wiedzieć, zanim zapadnie decyzja o podróży?

Loty samolotem są bezpieczne

Dzięki rozbudowanej sieci lotniczej możemy wygodnie i szybko dotrzeć w każde miejsce na Ziemi. Jest to bezpieczne, o ile lekarz prowadzący ciążę nie widzi żadnych przeciwwskazań. We wczesnej ciąży nie ma żadnych obostrzeń ze strony linii lotniczej. Każda kobieta musi jednak rozważyć, czy lot nie wzmoże ewentualnych mdłości lub utrzymującego się uczucia zmęczenia.

Ciąża, a podróż samolotem. Na kiedy najlepiej zaplanować lot?

Drugi trymestr ciąży to czas, kiedy większość dolegliwości ustępuje, a ciążowy brzuszek nie jest jeszcze zbyt duży. To zdecydowanie najlepszy czas na planowanie podróży. Najczęściej kobiety są już znacznie spokojniejsze, ponieważ największe ryzyko poronień dotyczy pierwszego trymestru ciąży.

Linie lotnicze, a zaawansowana ciąża

Warto zorientować się bezpośrednio przed wylotem czy dane linie lotnicze nie posiadają wewnętrznych zasad dotyczących przewożenia kobiet ciężarnych. Mogą występować pewne ograniczenia lub konieczność posiadania zwolnienia lekarskiego. Niektóre linie lotnicze nie zabierają na swój pokład kobiet w ciąży powyżej 32. tygodnia. W niektórych kobieta ciężarna może liczyć na dodatkowe przywileje, np. lepsze miejsce, dlatego warto podczas rezerwacji poinformować konsultanta/sprzedawcę o swoim stanie. Na pokładzie warto zginać i prostować nogi, aby zapobiec ewentualnym problemom z krążeniem.

- W PLL LOT kobiety do 32. tygodnia ciąży mogą podróżować, o ile lekarz wyraził na to zgodę. Nie jest potrzebne pisemne zaświadczenie. Jeżeli pasażerka powyżej 32. tygodnia ciąży chciałaby odbyć podróż, musi dopilnować formalności. Lekarz powinien wypełnić formularz MEDIF dostępny w biurach i na stronie internetowej przewoźnika,

- W British Airways do 36. tygodnia ciąży ciężarne mogą podróżować w przypadku pojedynczej ciąży bez komplikacji. Jeżeli jest to ciąża mnoga wówczas do 32. tygodnia ciąży. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podróży samolotem w ciąży jest wymagane od 28. tygodnia ciąży,

- Emirates kobiety do 29. tygodnia ciąży mogą podróżować bez udzielania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia. Po 29. tygodniu należy okazać zaświadczenie lekarskie. Linie lotnicze nie zabierają na pokład kobiet po 36. tygodniu ciąży pojedynczej,

- Lufthansa do 36. tygodnia ciąży lub do 4 tygodni przed porodem ciężarne mogą podróżować bez okazania zaświadczenia,

- Easy Jet od 28. tygodnia ciąży należy posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza. Linie lotnicze nie pozwalają na odbywanie podróży ciężarnym po 35. tygodniu ciąży.

Podróż samolotem w ciąży. Co zabrać?

Każda kobieta w ciąży powinna mieć przy sobie pakiet dokumentów medycznych, w tym kartę ciąży i aktualne wyniki badań. Może się okazać niezbędne w przypadku konsultacji medycznej. Warto pamiętaj o nawadnianiu. Ze względu na limit przewożenia płynów wodę należy kupić już za brakami lub zabrać ze sobą bidon i napełnić go po kontroli.