Zwierzęta są dla wielu osób bliskimi członkami rodziny i przyjaciółmi. Dlatego, gdy odchodzą, zależy nam na ich godnym pochówku. Co warto wiedzieć na temat cmentarzy dla zwierząt? W jaki sposób można pożegnać ukochanego czworonoga? Jakie są koszty?

Tradycja pochówku zwierząt

Chociaż może się wydawać, że pochówki zwierząt to nowa tradycja, historia sięga znacznie dalej. W starożytnym Egipcie naturalna była mumifikacja kotów i chowanie ich w grobowcach właścicieli. Wikingowie również wyprawiali pogrzeby swoim psom.

Dlaczego warto wybrać cmentarz dla zwierząt?

Grzebanie zwierząt we własnym ogrodzie, na działce czy w lesie jest zakazane i grozi grzywna do 5000 złotych. Zwłoki zwierząt są uznawane za odpady medyczne, które muszą być utylizowane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.



Alternatywą dla utylizacji jest kremacja. Prochy zwierzaka można przechowywać w urnie lub rozsypać w wybranym miejscu, np. na działce. Prawo nie precyzuje, jak postępować z prochami, pod warunkiem że nie zanieczyszczają środowiska.

Formalności dotyczące pochówku zwierzęcia

W Polsce działa kilkanaście prywatnych cmentarzy dla zwierząt, z indywidualnymi regulaminami. Miejsce na cmentarzu nie wymaga rezerwacji z wyprzedzeniem. Wystarczy opłacić kwaterę na wybrany okres. Koszt wynosi zazwyczaj od 100 do 200 zł za rok.



Pochówek może obejmować zwłoki owinięte w naturalną tkaninę lub prochy w urnie. W grobie można umieścić zabawkę czworonoga, obrożę lub plakietkę z imieniem. Ważne, by nie umieszczać na grobie znaków religijnych, co mogłoby obrażać uczucia religijne.

Koszt kremacji zwierząt

Indywidualna kremacja zależy od wielkości i wagi zwierzęcia. Koszt kremacji kota wynosi około 600 złotych, natomiast dla dużych psów może sięgnąć 1600 złotych. Szczegółowe koszty poniżej.



Koszt miejsca na cmentarzu dla zwierząt: roczna opłata od 100 do 200 zł



Koszt kremacji: od 600 do 1600 zł



Urna na prochy:ceny zaczynają się od 100 zł, ale mogą sięgać kilkuset złotych w zależności od materiału i wzornictwa.



Nagrobek lub płyta nagrobna: ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych, w zależności od wielkości, materiału i projektu.



Przykładowe koszty całościowe

Pochówek kota (miejsce na cmentarzu, kremacja, urna): około 800-1000 zł.



Pochówek małego psa (miejsce na cmentarzu, kremacja, urna): około 800-1200 zł.



Pochówek dużego psa (miejsce na cmentarzu, kremacja, urna): około 1200-2000 zł.



Warto skontaktować się bezpośrednio z wybranym cmentarzem dla zwierząt, aby uzyskać dokładne informacje i pełną ofertę cenową. Każdy cmentarz może mieć indywidualne ceny i regulaminy, które mogą wpływać na ostateczny koszt pochówku.