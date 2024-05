Całkiem niedługo samochody elektryczne znikną z buspasów. To przywilej, który zyskali kierowcy, jednak od samego początku był ograniczony czasowo. Kiedy to nastąpi?

Kierowcy, którzy zdecydowali się na zakup samochodu elektrycznego, mogli liczyć na szereg przywilejów. Jednym z nich była jazda buspasem. W dużych aglomeracjach, gdzie w korkach traci się bardzo dużo czasu, jazda dodatkowym pasem przeznaczonym głównie dla autobusów to jak wygrana w totka. Udogodnienie to nie zostało jednak przyznane na zawsze. Od początku wiadomo, kiedy elektryki stracą tę możliwość. Najgorsze jednak, że zdarzy się to całkiem niedługo.

Do kiedy samochody elektryczne będą mogły jeździć po buspasach?

Nie tylko w Polsce samochody elektryczne mogą poruszać się buspasami. Tak jest również w innych europejskich krajach m.in. Norwegii, choć i tam wprowadzane są ograniczenia. W kraju nad Wisłą zgodnie z art. 148a. ustawy – Prawo o ruchu drogowym – jazda po buspasie dla samochodów elektrycznych obowiązuje do dnia 1 stycznia 2026 roku. Można więc przyjąć, że z końcem 2025 roku elektryki będą musiały opuścić buspasy.

Czy rząd może przedłużyć jadę po buspasach?

W teorii, aby zachęcić do kupowania „elektryków”, rządzący mogą przedłużyć możliwość poruszania się buspasami. Niestety, ani obecnie rządzący, ani poprzednia władza, nie poruszali do tej pory tej kwestii. Nawet przed wyborami.

Samochody elektryczne w Polsce. Na jakie przywileje jeszcze mogą liczyć kierowcy?

Oprócz wspomnianej jazdy buspasem, kierowcy samochodów elektrycznych mogą liczyć również na inny przywilej, którym jest darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania. Tutaj posiadacze elektryków oszczędzają nie tylko czas, ale i pieniądze.

Ile samochodów elektrycznych jeździ po polskich drogach?

Według danych podanych przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności iLicznik Elektromobilności, w Polsce było zarejestrowane łącznie 62 629 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (dane na marzec 2024). Liczba ta wzrosła o 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2023 roku.