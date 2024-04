Osoby posiadające prawo jazdy nie przywiązują wagi do tego, co na nich widnieje. Gdy nieświadomie nie zauważą kodu 01.06 na swoim dokumencie, może czekać ich bardzo wysoka kara. Co oznacza ten skrót?

Aby otrzymać prawo jazdy, należy wcześniej wykonać badanie lekarskie. To właśnie tam zostaniemy przebadani pod kątem możliwości prowadzenia pojazdów. Dane te znajdą odzwierciedlenie na dokumencie prawa jazdy. Na kierowców, których stan zdrowia nie jest idealny, mogą zostać nałożone swojego rodzaju ograniczenia - takie, jak te określone kodem 01.06. Co to oznacza?

Ograniczenia w prowadzeniu pojazdów

W rubryce numer 12 na prawie jazdy wpisuje się wszystkie obowiązujące danego kierowcę ograniczenia. Istnieją różne kody, które wskazują, jakie warunki musi spełnić dany kierowca, aby prowadzić samochód. Rutynowa kontrola przez policjanta, może wykryć przeoczenie przez niego wpisu na blankiecie np. kodu 01.06. Niezastosowanie się do niego podlega karze mandatu w wysokości 1500 zł, a nawet może zostać nałożony zakaz dalszego prowadzenia pojazdu.

Jeśli kierowca nie zastosował się do obowiązujących go ograniczeń widniejących w punkcie 12, to tak jakby prowadził auto bez uprawnień. W konsekwencji nie może dalej kierować samochodem. Prowadzący pojazd poza tym, że otrzyma wysoki mandat, będzie zmuszony wezwać kogoś, kto poprowadzi dalej auto lub zamówić lawetę. Istnieją także sytuacje, gdy kierowca ignoruje powyższe przepisy, wówczas sprawa może się skończyć w sądzie.

Wystawienie tak wysokich mandatów przez funkcjonariuszy policji nie wynika z ich skrupulatności. Takie postępowanie ma na celu uchronić innych kierowców od wypadków. Kod 01.06 informuje, iż kierowca może prowadzić auto tylko w soczewkach kontaktowych lub okularach korekcyjnych. W rubryce numer 12 może znaleźć się też inny kod, ale najczęściej spotykany jest właśnie ten dotyczący wzroku i słuchu.

Badania okresowe kierowców. Komisja Europejska chce zmian

Komisja Europejska chce zmienić obowiązujące dotychczas normy i wprowadzić obowiązek wykonywania badań okresowych. Miałoby to zapobiec wielu kolizjom na drogach. Nowelizacje te nie dotkną seniorów - jak to wcześniej zakładano. Po konsultacjach skupiono się bardziej na początkujących kierowcach, których to mają dotknąć poważniejsze restrykcje.