Wędkarstwo to hobby setek tysięcy Polaków. Polski Związek Wędkarski zrzesza 626 tys. członków, którzy regularnie opłacają składki. Ile wynoszą opłaty w 2024 r. z podziałem na regiony? Czy ceny wzrosły? Co na to sami wędkarze? Odpowiedzi znajdziecie w tekście.

Opłata za wędkowanie 2024. Wysokość składek

Składka członkowska ogólna na 2024 r. wynosi 170 zł. Najmłodsi adepci wędkarstwa i studenci (do 24 roku życia) zapłacą z kolei jedynie 43 zł, gdyż uprawnia ich do tego ulga 75 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, że składki i opłaty (w zdecydowanej większości przypadków) porównując do 2023 r., wzrosły.

Składki członkowskie Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) na rok 2024 wynoszą:



Składka członkowska ogólna: 170 zł



Składka członkowska ulgowa 75 proc. (dla członków uczestników do lat 16, młodzieży szkolnej i studentów od 17 do 24 lat, oraz dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami): 43 zł



Składka członkowska ulgowa 50 proc. (dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW i dla członków z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności): 85 zł



Składka członkowska ulgowa 25 proc. (dla odznaczonych srebrną odznaką PZW): 128 zł



Wpisowe dla członka zwyczajnego PZW: 30 zł



Wpisowe dla członka uczestnika PZW – do 100 proc.: 0 –30 zł



Legitymacja członkowska: 10 zł​​

Wędkowanie w 2024. Inne opłaty

Opłaty okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód różnią się w zależności od regionów. Jak podaje branżowy kanał na YouTube, zatytułowany Fishing Way Channel, najwięcej zapłacić trzeba w okręgu PZW Krosno, bo aż 4770 zł. Niemało zapłacą też chętni na wędkowanie w Mazowieckim Okręgu PZW. Tutaj pełna kwota to 1770 zł.



Na drugim biegunie jest Okręg PZW Konin – 345 zł. Niewiele więcej, bo 360 zł zapłacą wędkarze w Sieradzu, Skierniewicach, Kaliszu i Białej Podlaskiej – 360 zł.

Wędkarze będą łowić na czarno?

– Nie wszystkich pasjonatów wędkarstwa będzie stać na uiszczenie opłat, jakie PZW wymaga w 2024 r. Niektórzy teraz nie zapłacą i będą łowić na czarno –powiedział w rozmowie z Gazetaprawna.pl Bartosz Antosiak, wędkarz z woj. łódzkiego.