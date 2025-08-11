Podrożeją badania techniczne pojazdów

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie. Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 r.

- Proponujemy, aby urealnienie opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister. Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.

Stacje kontroli pojazdów zarobią więcej za przeglądy

Bukowiec powiedział, że przy urealnieniu opłat za badania techniczne resort przyjął rok 2020 jako bazowy, a wyliczenia zostały oparte na wskaźnikach inflacji. Wiceminister podkreślił, że od wielu lat różne organizacje zrzeszające przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wnosiły o urealnienie tej opłaty, ale przez ponad dwie dekady nikt nie chciał podnosić tego tematu.

- Gdyby ta opłata była waloryzowana sukcesywnie, choćby o wskaźnik inflacji, nie byłoby tego problemu. (...) Przyjmując ze zrozumieniem postulaty przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. Najważniejszym celem, jaki postawiliśmy sobie przy zmianie rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców a interesami polskich kierowców - balansu, który pozwoli odetchnąć stacjom kontroli pojazdów, ale nie obciąży zbytnio portfeli Polaków, właścicieli aut - dodał.

Bukowiec zaznaczył, że dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne należała w Polsce do najniższych w Europie; po urealnieniu nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii, kształtując się na poziomie Węgier, Finlandii, Portugalii czy Grecji.

Będą również zmiany w przepisach drogowych

Wiceminister poinformował też, że Ministerstwo Infrastruktury ma plany na poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co zostanie odzwierciedlone w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- Wspomniany projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania - wskazał Bukowiec. Wprowadzony zostanie między innymi nowy system szkolenia diagnostów, dzięki któremu będą oni mogli cyklicznie podnosić kompetencje i kwalifikacje tak, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z nieustannego postępu technologicznego - dodał.

Będzie zmiana samego procesu badania technicznego pojazdu

W projekcie zostanie zaproponowana również możliwość badania technicznego 30 dni przed wyznaczonym terminem bez skracania okresu ważności kolejnego badania - np. dla osób, które planują wyjazd w okresie, w którym wypada badanie - przekazał.

Bukowiec powiedział, że jednym z założeń nowelizacji ustawy będzie wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej przy przeprowadzeniu badania technicznego. W ustawie zostanie zapisana też cykliczna waloryzacja opłat za badania techniczne.

Obecna na konferencji prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska oceniła, że urealnienie opłat za badania techniczne poprawi ich jakości i jest szansą na modernizację i zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. - Bardzo nam również zależy na podniesieniu prestiżu zawodu diagnosty i zachęceniu młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kariery, bo nie mamy w tej chwili zmiany pokoleniowej w tym zawodzie - dodała. (PAP)