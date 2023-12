Przechadzka po zimowym parku wydaje się idealnym dopełnienie bożonarodzeniowej atmosfery i świetnym sposobem na aktywność po świątecznym biesiadowaniu. Najlepiej w towarzystwie ukochanego czworonożnego pupila. Niestety w niektórych miejskich parkach można natknąć się na tabliczkę informującą o zakazie wprowadzania na ich teren psów. Czy takie zakazy są zgodne z prawem? Czy możemy dostać mandat za spacer z psem w parku?

Spacer z psem a parkowa tabliczka z zakazem

W niektórych miejskich parkach i zieleńcach można natknąć się na tabliczkę z zakazem wprowadzania na ich teren psa. Dlaczego? Samorządy wyjaśniają, że chodzi głównie o dobrostan znajdujących się tam roślin. Tłumaczą, że wprowadzane do regulaminów parków zapisy zakazujące czworonogom wstępu są najczęściej powodowane zabytkowym charakterem danego miejsca albo ochroną specyficznych i wrażliwych nasadzeń.

Tabliczki niezgodne z prawem: Naruszają prawa obywatelskie

Umieszczanie w parkach miejskich tabliczek z zakazem wprowadzania psów i widniejące w regulaminach tych parków zakazy naruszają prawo. Adwokat Piotr Ostafi, w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl wyjaśnia, że tego typu zapisy choć widnieją w parkowych regulaminach to są niezgodne z prawem.

–Regulaminy zawierające zapisy zakazujące wprowadzania psów do parków miejskich naruszają prawa obywatelskie. Z naszym pupilem możemy wejść do parku. Trzeba oczywiście pamiętać, że to na opiekunie spoczywa pełna odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia w tym miejscu. Jeśli podczas spaceru po parku nasz pupil dokona na jego terenie, jakiś zniszczeń, ugryzie kogoś, załatwi się, to odpowiedzialność spada na opiekuna zwierzęcia – tłumaczy mec. Piotr Ostafi i przypomina, że opiekun musi po psie posprzątać. – Bardzo ważne jest, aby obecność psa w parku nie doprowadziła do popełnienia wykroczenia czy przestępstwa na szkodę innych– mówi adwokat.

Dlaczego zakazy w regulaminach parków są niezgodne z prawem?

– Regulaminy parków miejskich zawierające takie zakazy były wielokrotnie zaskarżane nie tylko przez właścicieli czworonogów, ale także przez samego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wojewódzkie sądy administracyjne, a za nimi Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie uznawały, że uchwały zawierające takie zakazy sąsprzeczne z art. 52 Konstytucji RP. W związku z tym wszelkie zapisy uchwał rady gminy o zakazie wprowadzania psów do parków miejskich są nieważne – tłumaczy mec. Piotr Ostafi i dodaje, że jeżeli rada gminy wprowadza do regulamin parku miejskiego zapisy zakazujące wprowadzania na jego teren zwierząt to przekracza swoje uprawnienia. – Tego rodzaju tabliczki w miejscach użyteczności publicznej nie są więc zgodne z prawem i można je potraktować jedynie jako grzeczną prośbę – wyjaśnia adwokat.

Parki miejskie, podobnie jak drogi publiczne czy obiekty sportowe są miejscami użyteczności publicznej, a zatem wprowadzenie takich zakazów ogranicza swobodę poruszania się, a co za tym idzie jest niezgodne z prawem.

Mandat niezgodny z prawem: Straż miejska nie może go nałożyć

Straż miejska nie ma prawa nałożyć mandatuna opiekuna czworonoga za samo przebywanie z psem na terenie parku miejskiego. Zdaniem adwokata Piotra Ostafiego, jeśli taka sytuacja się zdarzy należy mandatu nie przyjąć lub się od niego odwołać.

– Zdarza się, że straż miejsca nakłada na opiekuna psa przebywającego w parku mandat. Tyle, że nie ma do tego prawa. Jeżeli więc dojdzie do takiej sytuacji, to należy odwołać się od mandatu albo go nie przyjąć. Sprawa trafi wówczas do sądu, gdzie będziemy mieli szansę dowieść swoich racji – wyjaśnia mec. Ostafi.