- W razie wydania korzystnego wyroku, będzie miał on ogromne znaczenie. Stanowić będzie zobowiązanie do sprawnego przyjęcia niezbędnych rozwiązań prawnych. Innymi słowy, będzie ostatnim dzwonkiem dla polityczek i polityków, sygnalizującym, że należy wreszcie przejść od słów do czynów, czyli uchwalenia odpowiednich ustaw. Na poziomie bardziej symbolicznym korzystny wyrok Trybunału stanowić będzie także ostateczne uznanie dla postulatów objęcia ochroną prawną, które pary tej samej płci już od ponad dwóch dekad podnoszą w krajowej debacie publicznej – mówi adw. Paweł Knut, koordynator Koalicji i pełnomocnik jednej z par.