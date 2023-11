Przed nami czas wielkich zakupów. Black Friday, Cyber Monday i szaleństwo świątecznych prezentów. W tym okresie na zakupowej liście coraz częściej pojawia się pies. O posiadaniu sympatycznego czworonoga marzą nasi bliscy, a także my sami. Zanim jednak zdecydujemy się na kupno, warto sprawdzić czy na posiadanie psa, którego wybraliśmy nie jest wymagane specjalne pozwolenie. Jakie rasy podlegają obowiązkowej rejestracji?

Na jakie rasy psów wymagane jest pozwolenie?

Polskie ustawodawstwo przewiduje obowiązkową rejestrację psów ras uznanych za niebezpiecznie. Określa je rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687). Akt ten wymienia aż 11 ras na które potrzebne jest pozwolenie i są to:

amerykański pit bull terrier,

dog z Majorki,

buldog amerykański,

dog argentyński,

dog kanaryjski,

mastif japoński,

rottweiler,

akbash dog,

anatolijski pies pasterski,

moskiewski stróżujący,

owczarek kaukaski.

Uwaga na charty: Obowiązkowa rejestracja

Charty to rasa, która zgodnie z polskim ustawodawstwem również wymaga obowiązkowej rejestracji, jednak informacji o tym nie znajdziemy w powyższym rozporządzeniu, a Ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1082). Zgodnie z treścią art. 10 tego aktu hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia. Dlaczego? Charty od wieku były rasą używaną do polowań i z tych umiejętności korzystają dziś kłusownicy, dlatego psy te one objęte obowiązkową rejestracją.

Jak uzyskać pozwolenie na psa?

Uzyskanie pozwolenia na psa nie jest skomplikowane. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy w terminie 30 dni od dnia nabycia czworonoga oraz uiścić opłatę skarbową. W złożonym wniosku należy podać:

dane wnioskodawcy (imiona, nazwisko, adres zamieszkania),

informacje o pochodzeniu psa, jego rasie, płci i sposobie oznakowania,

informacje o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Wnioski przyjmowane są na gotowych formularzach, których wzory znajdziemy w urzędach gmin, w wydziałach gospodarki komunalnej, a także na stronach internetowych danego samorządu.

Kto i w jakim terminie wydaje pozwolenie na psa?

Organem, który wydaje zezwolenie na posiadanie psa jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Na decyzję czeka się do miesiąca, a odwołać się od niej można wnosząc pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Warto pamiętać, że zezwolenie na psa wydawane jest nie tylko konkretniej osobie, ale i miejscu, w którym zwierzę będzie hodowane lub utrzymywane. Oznacza to, że w przypadku przeprowadzki trzeba ponownie zgłosić się do urzędu.