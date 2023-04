Majówka zbliża się wielkimi krokami. Nie ma nic bardziej przyjemnego niż rozpocząć sezon grillowy właśnie w tym terminie. Zdarza się jednak, że w parze z naszymi planami nie idzie urlop. W związku z tym staramy się zapobiec osobistej klęsce, często wpadając na genialny pomysł urządzenia wielkiej uczty na balkonie. Jak to wygląda w świetle przepisów? Czy rozpalanie grilla na balkonie jest legalne?

Teorii, które krążą w świadomości społecznej jest wiele, natomiast prawo jest jedno. Choć i tutaj jest to nie do końca jasne. Czy można zatem rozpalać grilla na balkonie? A jak się to ma w przypadku coraz bardziej popularnych obecnie ogródków lokatorskich?

Grill na węgiel na balkonie

W świetle prawa samo urządzanie grilla na balkonie nie jest ani dozwolone, ani zakazane. Jednoznacznie można jednak określić, że swoistego zagrożenia nie powoduje sam grill, a otwarty ogień i rozżarzone kawałki węgla. Wiąże się to z ochroną przeciwpożarową budynku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której ogień rozpalony na balkonie rozprzestrzenia się na inne części budynku - np. meble balkonowe czy firankę. Stanowi to niebezpieczeństwo nie tylko dla mieszkańców danego mieszkania, ale także dla innych osób zamieszkujących nieruchomość.

Mandat za rozpalenie grilla na balkonie

Rozpalanie grilla węglowego na balkonie jest nierozsądnym pomysłem i może nieść za sobą poważne konsekwencje. Stworzenie zagrożenia pożarowego może skutkować mandatem w wysokości 500 złotych. W przypadku, gdy ogień rozprzestrzeni się poza grill, wielbicielowi kiełbaski może grozić do 12 lat więzienia i zarzut przestępstwa sprowadzenia katastrofy.

Grill elektryczny na balkonie

Czy alternatywą dla grilla węglowego może być ten elektryczny? Wydawać, by się mogło, że tak. Wprawdzie z tego rodzaju urządzenia nie jest emitowany dym, ale ten rodzaj grilla również niesie ze sobą różne obostrzenia na temat użytkowania.

Ważne jest, aby urządzenie umieścić w bezpiecznej odległości od materiałów palnych oraz elementów wystroju wnętrz. Materiały zewnętrzne nie powinny nagrzewać się powyżej 100 stopni.

W świetle prawa możliwe jest użytkowanie grilla elektrycznego na balkonie - oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i w taki sposób, by nie być uciążliwym dla sąsiadów i nie zakłócać korzystania z nieruchomości.

Grill w ogródku lokatorskim

Zanim rozpoczniemy ucztę w ogródku lokatorskim, warto zapoznać się z regulaminem wewnętrznym spółdzielni lub wspólnoty. Często w takich dokumentach zakazuje się urządzania grilla w tych przestrzeniach. Należy pamiętać, że ogródki lokatorskie to własność spółdzielni/wspólnoty przeznaczona do wyłącznego korzystania przez lokatorów zamieszkujących dane mieszkanie. Dlatego też przestrzeganie regulaminu wewnętrznego jest swoistym obowiązkiem.

Dodatkowym aspektem jest problem dymu i zapachu, który może przeszkadzać innym mieszkańcom. Ten występek może podchodzić pod art. 144 kodeksu cywilnego, w którym to ujęte są tzw. immisje. Mówi on o tym, że "właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych".

Grill na ostatnim piętrze lub na tarasie

Mogłoby się wydawać, że rozpalając grilla na ostatnim piętrze czy też na tarasie, możemy być spokojni o konsekwencje. Nic bardziej mylnego. Wszelkie zasady opisane wyżej obowiązują w całym budynku, niezależnie od piętra. Dlatego zarówno na ostatnim piętrze, jak i na tarasie organizator grillowania może ponieść takie same konsekwencje, jak ten na parterze budynku.

Podsumowując: Czy grillowanie w bloku jest dozwolone?

Jeżeli regulamin spółdzielni/wspólnoty nie zawiera zakazu, sąsiedzi nie mają nic przeciwko, a my jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zachowamy wszelkie możliwe środki ostrożności, to nie ma przeciwwskazań do grillowania. Jednak sam czyn jest dość ryzykowny, więc w miarę możliwości najlepiej będzie zrezygnować z tego pomysłu, urządzając grilla w miejscu do tego przeznaczonym.