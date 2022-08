Nowelizacja przepisów upoważniła jednocześnie szefa MSWiA do wydania nowego rozporządzenia z taryfikatorem punktów karnych. Zgodnie z przepisami minister ma to zrobić, mając na uwadze „dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego”.