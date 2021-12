Wyższe kary i więcej punktów

Od stycznia 2022 r. maksymalny mandat za wykroczenie wyniesie 5 tys. zł; dziś to 500 zł oraz 6 tys. zł przy zbiegu przepisów. Obecnie to 1 tys. zł. Przy czym sąd będzie mógł wymierzyć grzywnę w wysokości nawet do 30 tys. zł. Dziś to granica 5 tys. zł.

Wzrosną też minimalne grzywny za niektóre wykroczenia. Minimalna grzywna za spowodowanie lekkiego wypadku wyniesie 1,5 tys. zł, a gdy kierowca był w stanie po użyciu alkoholu – 2,5 tys. zł. Najniższy mandat za prowadzenie po alkoholu wyniesie 2,5 tys. zł. Surowiej będzie traktowane spowodowanie zagrożenia dla pieszych.

Mandaty dla recydywistów 2022

Nowe przepisy wprowadzą także mandaty dla recydywistów. Kierowca, który w przeciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, otrzyma dwukrotnie wyższą karę.

Kierowca łatwiej też będzie mógł stracić prawo jazdy. Dziś maksymalna ilość w czasie jednej kontroli drogowej to 10. Od nowego roku liczba ta wzrośnie do 15. Pojawią się też wykroczenia za które można otrzymać 15 punktów karnych co też przyspieszy utratę prawa jazdy. punkty karne będą kasowane po dwóch latach a nie jak teraz po roku. Liczyć to należy nie od momentu kontroli drogowej, ale zapłaty grzywny.

Taryfikator mandatów 2022:

mandat za nieujawnienie sprawcy wykroczenia – do 8 tys. zł

mandat za spowodowanie kolizji, gdy będą poszkodowani – 1,5 tys. zł

mandat za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu – 2,5 tys. zł

jazda bez uprawnień – 1,5 tys. zł

nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych – 1,5 tys. zł

wjazd za szlaban kolejowy – 2 tys. zł

wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu – 1 tys. zł

właściciele aut, którzy dostaną mandat z fotoradaru i nie będą chcieli wskazać sprawcy dostaną 8 tys. zł.

Maksymalna kara 15 punktów karnych m.in. za:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym.

Taryfikator punktów karnych 2022

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów – 15 pkt karnych

przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 50 km/h – 15 pkt karnych

niezatrzymanie się do kontroli drogowej – 15 pkt karnych

nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 15 pkt karnych

kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości – 15 pkt karnych.

Informacje o liczbie punktów karnych można otrzymać na dwa sposoby: osobiście w komisariacie policji oraz online w portalu obywatel.gov.pl.