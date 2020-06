Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła we wtorek immunitetu warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei - poinformował pełnomocnik sędziego mec. Jacek Dubois. Tym samym sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Decyzja jest nieprawomocna.