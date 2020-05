Jak przekazał warszawski ratusz, z tego rodzaju pomocy korzystać mogą również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, celnego, dewizowego i handlowego oraz podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego i mediacji. Natomiast poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.

Można również wyrazić opinię na temat udzielonej porady. W tym celu należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę jej udzielenia i przesłać swoje zdanie e-mailem lub listownie na adres Biura Prawnego (jeśli pomoc była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego) lub Biura Pomocy i Projektów Społecznych (jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową NGO).

Od 16 marca działalność stacjonarna wszystkich 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warszawie jest zawieszona do odwołania. Od 26 marca pomoc jest udzielana zdalnie i mogą z niej korzystać również osoby bez dostępu do Internetu. Aby uzyskać poradę należy wysłać maila na adres punktu prowadzonego przez adwokata, radcę prawnego albo organizację pozarządową. W przypadku braku dostępu do Internetu wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115. Lista punktów dostępna jest na stronie www.warszawa19115.pl.